Jugadores de Francia honrarán a las víctimas de los ataques de París de 2015

PARÍS (AP) — La federación de fútbol de Francia rendirá homenaje a las víctimas de los ataques de noviembre de 2015 que tuvieron como objetivo el teatro Bataclan, los cafés de París y el estadio nacional en asaltos que mataron a más de 130 personas y dejaron más de 400 heridos.

El equipo nacional de Francia recibe a Ucrania el 13 de noviembre en un partido clasificatorio para la Copa del Mundo masculina, diez años después del peor ataque en suelo francés desde la Segunda Guerra Mundial.

Para conmemorar el aniversario, la federación francesa anunció el viernes que participará en ceremonias nacionales en honor a las víctimas.

El partido no se jugará en el Stade de France, uno de los sitios atacados esa noche, sino en el Parc des Princes en París. Los jugadores llevarán el Bleuet de France, un emblema que simboliza el recuerdo y la solidaridad con las víctimas.

Se llevará a cabo una campaña de recaudación de fondos alrededor del estadio y se guardará un minuto de silencio antes del inicio del partido. Una pancarta con la leyenda "Fútbol por la Paz" se desplegará en el centro del campo.

La noche del ataque fue un cálido viernes por la noche, con los bares y restaurantes de la ciudad llenos. En el lugar de conciertos Bataclan, la banda estadounidense Eagles of Death Metal tocaba ante un lleno total. En el estadio nacional, a las afueras de París, acababa de comenzar un partido de fútbol entre Francia y Alemania, al que asistieron el entonces presidente François Hollande y la entonces canciller Angela Merkel.

En los sangrientos eventos, los yihadistas detonaron chalecos suicidas y abrieron fuego en cafés de la capital francesa antes de masacrar a los espectadores de un concierto en el Bataclan.

El Stade de France, en el suburbio de Saint-Denis, fue el único sitio fuera de París que fue atacado por extremistas del Estado Islámico. Los tres suicidas atacaron fuera del estadio y mataron a un hombre. Al menos uno de los atacantes intentó entrar, a pesar de no tener boleto, pero fue rechazado por un guardia de seguridad, Salim Toorabaly.

La persona que murió en Saint-Denis fue Manuel Dias, un jubilado portugués que llevaba en autobús a grupos de aficionados al estadio para ganar un poco de dinero extra.

