Jugadores de Manchester City pagarán entradas a hinchas tras caer ante Bodo/Glimt

Los jugadores del Manchester City reintegrarán el dinero de las entradas a los aficionados que volaron hasta el Círculo Polar Ártico para presenciar la humillante derrota por 3-1 ante el Bodo/Glimt en la Champions League.

El martes, los Citizens sufrieron uno de los resultados más desalentadores de su historia reciente, cuando el modesto equipo noruego logró su primera victoria en la fase de grupos de la Champions League.

Los 55.000 habitantes de Bodo casi cabrían todos en el Etihad Stadium de Mánchester, mientras que la brecha económica entre ambos clubes es colosal.

En ese contexto, los jugadores del City acordaron reembolsar de sus bolsillos el coste de los billetes de los 374 aficionados que realizaron el viaje para presenciar el partido en el pequeño estadio Aspmyra Stadion, con un precio de US$33 cada entrada.

"Nuestros aficionados lo son todo para nosotros", se puede leer en un comunicado emitido por los capitanes del City: Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri y Erling Haaland.

"Sabemos el sacrificio que realizan nuestros aficionados cuando viajan por todo el mundo para apoyarnos, en casa y fuera (...) Son la mejor afición del mundo", destacaron. "Cubrir el coste de esos billetes para los aficionados que viajaron a Bodo es lo menos que podíamos hacer".

El City de Pep Guardiola sólo ha ganado dos partidos de sus últimos siete entre todas las competiciones: en FA Cup ante el Exeter, de tercera división, y la ida de la semifinal de Copa de la Liga ante Newcastle.

No han ganado ningún partido liguero en lo que va de año y la derrota del pasado fin de semana ante sus vecinos del Manchester United les dejó a siete puntos del líder Arsenal.