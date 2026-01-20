Jugadores de Senegal son aclamados como héroes en Dakar tras conquistar la Copa Africana

DAKAR, Senegal (AP) — El equipo triunfante de Senegal llegó a Dakar poco después de la medianoche del martes tras la caótica final de la Copa Africana de Naciones, en la que los jugadores abandonaron brevemente el campo para protestar por un penal pitado en el tiempo de descuento de la segunda mitad.

Los jugadores fueron recibidos por el presidente senegalés Bassirou Diomaye Faye, quien elogió su desempeño.

"Lo hicieron heroicamente, jugaron un fútbol bonito, fueron increíblemente correctos y fueron ejemplares tanto dentro como fuera del campo. Sólo podemos estar orgullosos de ellos", afirmó.

Fuera del aeropuerto, los aficionados vestidos con los colores nacionales se reunieron para dar la bienvenida a los jugadores, ondeando banderas senegalesas, tocando bocinas y cantando en celebración.

El campeón africano desfiló por las calles de la capital de Senegal el martes antes de ser recibido en el palacio presidencial más tarde en el día.

Senegal derrotó al anfitrión Marruecos de manera dramática tras una final cargada de tensión en Rabat.

Pape Gueye anotó el único gol del partido en tiempo extra para los Leones de Teranga. Algunos aficionados intentaron invadir el campo en la agonía del encuentro.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó la decisión del equipo senegalés de abandonar el campo como "inaceptable" el lunes en un comunicado que fue respaldado por la Confederación Africana de Fútbol.

Como muchos aficionados senegaleses, Anta Ndiaye fue franca sobre la percibida injusticia contra su equipo en la final del domingo.

"Realmente, los marroquíes no respetaron a los senegaleses. Nosotros, los senegaleses, no tenemos ningún problema", expresó.

Bamba Sene, un aficionado que rodeaba a la multitud mientras llevaba la bandera nacional, dijo: "Estamos felices hoy, estamos orgullosos de ser senegaleses".

