Jugadores del Abierto de Francia dicen que las tiras nasales no son solo para roncar

PARÍS (AP) — Si más tenistas se encuentran respirando con mayor facilidad, podría ser gracias a Carlos Alcaraz.

El cuatro veces campeón de Grand Slam a menudo usa una tira nasal cuando juega desde la temporada pasada, aunque no lo ha hecho durante sus dos primeros partidos en Roland Garros esta semana. Sus colegas han tomado nota.

Después de todo, si Alcaraz encuentra algo útil en la cancha, calculan, tal vez tenga sentido darle una oportunidad a las bandas adhesivas.

“Vi a Carlos jugando con ella. Me interesaría bastante probar y ver si realmente hay una diferencia. Si él juega partidos con ella, entonces probablemente la haya”, dijo Mirra Andreeva, la rusa de 18 años que alcanzó las semifinales en París el año pasado.

En las Finales de ATP el pasado noviembre, Alcaraz indicó que usaría las tiras nasales “más a menudo”.

"Podría recuperarme mejor entre puntos”, indicó.

Asociadas con astros del fútbol como Cristiano Ronaldo y Neymar, las bandas, que esencialmente parecen una curita usada a lo largo del puente de la nariz, están apareciendo en las canchas de tenis, a veces por necesidad, a veces por curiosidad.

Están diseñadas para abrir ligeramente las fosas nasales, facilitando la respiración por la nariz. Originalmente comercializadas para reducir el ronquido, están siendo adoptadas para mejorar la entrada de aire durante el esfuerzo físico.

La idea es simple: una mejor respiración podría significar una mejor ingesta de oxígeno.

En la práctica, la ciencia es menos convincente.

En 2021, el académico brasileño Ricardo Dinardi revisó más de 600 estudios sobre tiras nasales y encontró que no hacían una diferencia real en la cantidad de aire que los atletas tomaban, su ritmo cardíaco o cómo se sentía el ejercicio extenuante.

“El efecto en el rendimiento atlético es mayormente placebo”, dijo Dinardi. “Pero en los deportes de élite, incluso los beneficios percibidos pueden contar”.

Casper Ruud, finalista de tres grandes, quien usó las tiras en partidos a principios de este año, sabe que la evidencia es tenue, pero aun así le gustó usarlas, tanto en la cancha como mientras dormía. Al igual que Alcaraz, Ruud no usó una en París antes de caer en la segunda ronda.

Pero ha estado probando un prototipo de una versión diferente.

“He probado un dispositivo que está muy en desarrollo temprano. Será un poco más cómodo de usar, porque está dentro de la nariz y parece que tengo este aro debajo”, dijo Ruud, quien sucumbió en las finales de Roland Garros ante Rafael Nadal en 2022 y Novak Djokovic en 2023. “Volverá, no te preocupes”.

Para otros jugadores, como Nicolás Jarry, las tiras son más que una tendencia, son una necesidad. Después de una cirugía nasal en 2020, el chileno aún necesitaba ayuda para inhalar aire por la nariz, así que se las pone para cada práctica y cada partido que juega.

“Sin ella, no puedo respirar.

Mis fosas nasales se cierran cuando lo intento", dijo, inhalando para demostrárselo a un reportero. "Otros no tienen ese problema y aún así las usan". Jarry definitivamente ha notado un reciente aumento de interés entre los jugadores. Dijo que aunque ha usado las tiras durante años, incluso en este Abierto de Francia, otros competidores en el tour nunca preguntaron sobre ellas, hasta que Alcaraz comenzó a usar una el año pasado, a veces en negro, a veces en rosa. "Otros me han preguntado, y muchos lo están probando", dijo Jarry, quien lució una tira de color beige en París. "¿Pero antes de él? Nada". Hay quienes, como Jessica Pegula, subcampeona del Abierto de Estados Unidos 2024, están tentados a probar. "Tengo un tabique desviado horrible. Realmente no puedo respirar por un lado de mi nariz", dijo Pegula. "Tal vez debería empezar a usar una". Admite, sin embargo, que el aspecto estético podría ser un obstáculo. "No sé", dijo Pegula con una sonrisa, "si tengo la confianza para lucir una".