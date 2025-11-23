Jugadores del Mineiro lamentan derrota en final de la Sudamericana pese a dominar el partido

Los jugadores del Atlético Mineiro expresaron su frustración tras perder este sábado en la tanda de penales la final de la Copa Sudamericana 2025 frente a Lanús, luego de empatar 0-0 en los 120 minutos, y lamentaron la falta de acierto pese a haber dominado gran parte del encuentro.

El defensa Junior Alonso aseguró que el equipo hizo lo suficiente para quedarse con el título en el tiempo reglamentario.

"Controlamos el partido durante los 120 minutos, creamos cinco, seis o siete ocasiones de gol claras y lastimosamente no pudimos convertir. Llegamos a la hora de los penales y esto lamentablemente depende un poco de la suerte y del mérito también", aseguró.

El internacional paraguayo mencionó, además, que el estado seco del césped del Defensores del Chaco de Asunción "ralentizó un poco el juego, pero tuvimos el control del partido totalmente, fuimos muy superiores pero lastimosamente si no se traduce en goles terminas sufriendo de esta forma".

Por su parte, el mediocampista ecuatoriano Alan Franco también manifestó tristeza por la derrota, recalcando el impacto emocional de perder "tres finales en dos años consecutivos".

"Estamos debiendo, debiendo mucho", comentó.

Franco también quiso solidarizarse con la afición del Galo. "Si llegas a la final y pierdes, parece que todo lo que construiste atrás no sirve de nada. Estoy triste, imagino la tristeza que siente cualquier aficionado atleticano, estoy sintiendo lo mismo", declaró.

Un Lanús defensivo, sostuvo Everson

Por último, el portero Everson lamentó que el equipo no hubiera resuelto el partido antes de llegar a los penales.

"No fue un partido bonito, fue de muchos nervios y muy disputado" y, sostuvo, que el rival apostó por esperar el error.

"Creo que solo hice una parada en todo el partido, una parada fácil, pero nos faltó más acierto en el último pase, tuvimos una ocasión para ganar en la prórroga, Biel remató y el portero acabó atajando", dijo.

"Hicimos un buen partido, la ocasión más clara fue nuestra, el remate al palo de Bernard, pero lamentablemente no logramos el título", lamentó.

De los siete penales que lanzó Lanús, Everson atajó uno y adivinó la trayectoria de la pelota en otros cuatro, resaltando el lanzamiento de Marcich, el tercero de los argentinos, que le pasó por debajo del cuerpo y terminó en gol.

"La mayor frustración fue en el tercer penal, el del lateral izquierdo, me pasó por debajo, logré adivinar el lado, me queda un sentimiento de tristeza, no logré ayudar", expresó el arquero.

Tras perder su primera final en la Sudamericana, el Atlético Mineiro tendrá poco tiempo para descansar, ya que el martes recibe en casa en partido del Brasileirao al líder del torneo, el Flamengo.

