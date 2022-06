jugaré en wimbledon si mi cuerpo me lo permite, dice nadal

(Cambia redacción, agrega citas)

Por Julien Pretot

PARÍS, 5 jun (Reuters) - El campeón del Abierto de Francia, Rafael Nadal, jugará en Wimbledon a finales de este mes si su cuerpo se lo permite, dijo el domingo el tenis español tras ganar Roland Garros por decimocuarta vez.

"Voy a estar en Wimbledon si mi cuerpo está preparado para estar en Wimbledon. Wimbledon no es un torneo que me quiera perder", dijo Nadal, que ha estado sufriendo una lesión crónica en el pie.

Nadal, doble campeón de Wimbledon, destrozó al noruego Casper Ruud por 6-3, 6-3 y 6-0 para mantenerse invicto en las finales de Roland Garros.

El tenista de 36 años, que ha ganado los dos primeros majors de la temporada, posee ahora el récord masculino de 22 títulos de Grand Slam en individuales, dos más que sus rivales más cercanos, Novak Djokovic y Roger Federer.

Wimbledon comienza el 27 de junio.

Nadal explicó que había jugado la final del domingo con el pie entumecido gracias a una serie de inyecciones a lo largo del torneo, pero que no volvería a pasar por un procedimiento similar para el Grand Slam sobre hierba.

"Wimbledon es una prioridad, siempre lo ha sido", dijo Nadal. "Jugar con inyecciones anestésicas, no quiero volver a ponerme en esa situación. Puede pasar una vez pero no es la filosofía de vida que quiero seguir".

"Vamos a ver. Siempre soy un tipo positivo y siempre espero que las cosas vayan por buen camino. Tengamos confianza, seamos positivos y veamos qué pasa".

En la final del Abierto de Australia de enero, Nadal, que cumplió 36 años el viernes, remontó dos sets en contra para vencer a Daniil Medvedev y embolsarse un segundo título en Melbourne Park.

Un par de meses antes llegó a considerar la posibilidad de retirarse después de que reapareciera un problema en el pie que le ha dado problemas durante toda su carrera y que le obligó a perderse gran parte de la temporada 2021, incluyendo Wimbledon, los Juegos Olímpicos y el Abierto de Estados Unidos.

Llegó a París con su propio médico para disputar el torneo a pesar de la lesión.

Dando detalles sobre lo que viene para él, dijo: "Va a ser una inyección de radiofrecuencia en el nervio y tratar de quemar un poco el nervio y crear el impacto que tengo ahora en el nervio durante un largo período de tiempo".

"Eso es lo que vamos a intentar. Si eso funciona, voy a seguir adelante. Si no funciona, entonces será otra historia. Y entonces me voy a preguntar si estoy preparado para hacer algo importante sin estar seguro de que las cosas van por el camino correcto, por ejemplo".

"Una cirugía mayor que no me garantice poder volver a ser competitivo y que tarde mucho tiempo en volver (es un riesgo). Así que vamos a hacerlo paso a paso, como he hecho toda mi carrera tenística".

