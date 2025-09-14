LA NACION

Juicio a Bolsonaro "no fue una caza de brujas": Lula responde a Trump en The New York Times

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió este domingo a las críticas de su homó

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Presidente de Brasil
Juicio a Bolsonaro "no fue una caza de brujas": Lula responde a Trump en The New York TimesEVARISTO SA - AFP

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió este domingo a las críticas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, contra la condena por golpismo al exmandatario brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022).

En su primera reacción tras el fallo contra su opositor, Lula se dijo "orgulloso de la Corte Suprema de Brasil por su decisión histórica" y agregó que "esto no fue una 'caza de brujas'", en un artículo de opinión publicado por el diario estadounidense New York Times.

Trump había dicho que el proceso contra Bolsonaro es "una caza de brujas" y esta semana calificó la condena a Bolsonaro a 27 años de prisión como "muy sorprendente".

jss/val

LA NACION
Más leídas
  1. Drones de vigilancia nocturna y tareas de inteligencia para atrapar el prófugo más buscado
    1

    Drones de vigilancia nocturna y tareas de inteligencia para atrapar el prófugo más buscado

  2. Duro análisis de Financial Times tras la derrota de Milei en los comicios de la Provincia
    2

    Según Financial Times, Milei atraviesa “la mayor crisis de su presidencia”

  3. Con banderas inglesas, gorras MAGA y un mensaje de Elon Musk: Gran Bretaña presencia su mayor protesta ultraderechista
    3

    Con banderas inglesas, gorras MAGA y un mensaje de Elon Musk: Gran Bretaña presencia su mayor protesta ultraderechista

  4. Inter Miami perdió ante Charlotte: Messi picó un penal y el arquero se lo atajó con una mano
    4

    Lionel Messi erró un penal y Charlotte aprovechó: derrota de Inter Miami en la MLS

Cargando banners ...