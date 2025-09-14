Juicio a Bolsonaro "no fue una caza de brujas": Lula responde a Trump en The New York Times
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió este domingo a las críticas de su homó
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió este domingo a las críticas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, contra la condena por golpismo al exmandatario brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022).
En su primera reacción tras el fallo contra su opositor, Lula se dijo "orgulloso de la Corte Suprema de Brasil por su decisión histórica" y agregó que "esto no fue una 'caza de brujas'", en un artículo de opinión publicado por el diario estadounidense New York Times.
Trump había dicho que el proceso contra Bolsonaro es "una caza de brujas" y esta semana calificó la condena a Bolsonaro a 27 años de prisión como "muy sorprendente".
jss/val
Otras noticias de Lula da Silva
Más leídas
- 1
Drones de vigilancia nocturna y tareas de inteligencia para atrapar el prófugo más buscado
- 2
Según Financial Times, Milei atraviesa “la mayor crisis de su presidencia”
- 3
Con banderas inglesas, gorras MAGA y un mensaje de Elon Musk: Gran Bretaña presencia su mayor protesta ultraderechista
- 4
Lionel Messi erró un penal y Charlotte aprovechó: derrota de Inter Miami en la MLS