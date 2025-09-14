Juicio a Bolsonaro "no fue una caza de brujas": Lula responde a Trump en The New York Times

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió este domingo a las críticas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, contra la condena por golpismo al exmandatario brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022).

En su primera reacción tras el fallo contra su opositor, Lula se dijo "orgulloso de la Corte Suprema de Brasil por su decisión histórica" y agregó que "esto no fue una 'caza de brujas'", en un artículo de opinión publicado por el diario estadounidense New York Times.

Trump había dicho que el proceso contra Bolsonaro es "una caza de brujas" y esta semana calificó la condena a Bolsonaro a 27 años de prisión como "muy sorprendente".

