Juicio a la petrolera francesa TotalEnergies por incumplir sus obligaciones mediomabientales

Un tribunal de París empezó a juzgar este jueves al gigante energético TotalEnergies por haber incumplido presuntamente sus obligaciones en materia de riesgos ambientales, un proceso iniciado por varias oenegés y el ayuntamiento de la capital francesa.

Desde 2017, una ley obliga a las empresas en Francia a respetar el llamado 'deber de vigilancia', en particular en materia climática y para evitar que deleguen sus obligaciones a sus subcontratistas.

Las empresas están ahora obligadas a identificar y prevenir en toda su cadena de producción, incluidos sus proveedores y en el extranjero, los riesgos relacionados con los derechos humanos, la salud o la seguridad de los trabajadores, así como el medioambiente.

Sin embargo, TotalEnergies y los demandantes discrepan sobre el alcance del concepto de medioambiente.

La compañía argumenta que el deber de vigilancia debe limitarse a los riesgos a escala local, como la contaminación de un río, mientras que los demandantes consideran que también incluye el cambio climático a nivel mundial.

Esta cuestión jurídica centró los alegatos de ambas partes este jueves ante la sección 34 del Tribunal de lo Judicial de París, creada específicamente en 2024 para dirimir los litigios relacionados con el derecho de vigilancia.

Los abogados de TotalEnergies alegaron que "el deber de vigilancia no incluye el calentamiento global", un argumento que comparte la fiscalía de París.

Pero las cuatro oenegés aseguran que "vender hidrocarburos para que se quemen genera un riesgo" ambiental, según sus abogados.

Las asociaciones reprochan al grupo que no incluya en sus cifras las "emisiones indirectas" de sus clientes finales, que ascienden a 342 millones de toneladas equivalentes de CO2.

Los demandantes piden que TotalEnergies paralice los nuevos proyectos de hidrocarburos y que para 2030 reduzca su producción de petróleo en 37 % y la de gas en 25 %.

TotalEnergies se considera víctima de una "demonización". "Si la empresa, que representa menos del 2 % de la producción mundial, cerrara sus puertas, el calentamiento global continuaría", señalaron sus abogados.

"Es el proceso de David contra Goliat, pero sabemos quién ganó al final", dijo el primer teniente de alcalde de París, Patrick Bloche.

La sentencia se dictará en unos meses.