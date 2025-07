Juicio de Diddy, es el más reciente entre casos penales de celebridades destacadas

La decisión de un jurado de la ciudad de Nueva York de condenar esta semana a Sean "Diddy" Combs por delitos relacionados con prostitución y absolver al magnate de la música de cargos de tráfico sexual y crimen organizado es la más reciente en una serie de juicios penales de famosos que han captado una atención generalizada.

O.J. Simpson

En 1995, la estrella de fútbol americano y actor O.J. Simpson fue absuelto de asesinato en las muertes de su exesposa, Nicole Brown Simpson, y su amigo Ronald Goldman después del "juicio del siglo". Dos años después, un jurado en un juicio civil lo encontró responsable de las muertes y le ordenó pagar US$33,5 millones a los familiares de Brown y Goldman. Simpson murió en 2024 a los 76 años de cáncer de próstata.

Michael Jackson

Michael Jackson fue absuelto en 2005 de haber abusado de un sobreviviente de cáncer de 13 años en su rancho Neverland. El Rey del Pop también fue acusado de suministrar alcohol al niño y conspirar para retenerlo a él y a su familia. Jackson enfrentaba casi 20 años de prisión. Jackson murió en 2009 a los 50 años por una sobredosis del anestésico propofol.

R. Kelly

R. Kelly cumple una condena en una prisión en Carolina del Norte. Este año, un tribunal federal de apelaciones confirmó las condenas por crimen organizado y tráfico sexual del cantante de R&B galardonado con el Grammy en 2021, junto con una sentencia de 30 años de prisión. El tribunal concluyó que el cantante explotó su fama durante más de un cuarto de siglo para abusar sexualmente de menores de edad y mujeres. El año pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a escuchar una apelación de una sentencia de 20 años que Kelly recibió después de su condena en 2022 por cargos de abuso sexual infantil, incluidos cargos de producción de imágenes de abuso sexual de menores en Chicago.

Bill Cosby

Bill Cosby fue condenado en 2018 por agresión sexual y sentenciado a hasta una década en prisión. Pero tres años después, la Corte Suprema de Pensilvania dijo que el fiscal de distrito que tomó la decisión de arrestar a Cosby estaba obligado a cumplir la promesa de un predecesor de no acusar a Cosby, aunque no había evidencia de que ese acuerdo se hubiera puesto por escrito. La ex estrella de "The Cosby Show" fue la primera celebridad juzgada y condenada en la era #MeToo y pasó casi tres años en una prisión estatal cerca de Filadelfia antes de que el tribunal superior anulara su condena y lo liberara en 2021.

Alec Baldwin

El año pasado, un juez decidió a mitad del juicio por homicidio involuntario de Alec Baldwin desestimar el cargo. Baldwin había sido acusado en el tiroteo fatal de 2021 de la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set de la película "Rust". El juez desestimó el caso por acusaciones de que la policía y los fiscales ocultaron pruebas a la defensa. Este año, Baldwin demandó por enjuiciamiento malicioso y violaciones de derechos civiles. Baldwin también alegó difamación, diciendo que los fiscales e investigadores manipularon intencionalmente las pruebas.

A$AP Rocky

Un jurado de Los Ángeles absolvió a A$AP Rocky en febrero después de un juicio por dos cargos de asalto con un arma de fuego semiautomática. La estrella del hip hop fue acusada de disparar a un ex amigo en Hollywood en 2021. Rocky, quien rechazó un acuerdo de culpabilidad que habría implicado muy poco tiempo en la cárcel, optó por no testificar en el juicio.

Harvey Weinstein

El exproductor de cine ganador del Oscar Harvey Weinstein fue condenado por violación y otros cargos en 2022 por un jurado de Los Ángeles. Fue sentenciado entonces a 16 años de prisión y está apelando esa condena. Weinstein, de 73 años, también fue declarado culpable el mes pasado durante el nuevo juicio de un caso de violación en Nueva York. Los cargos contra Weinstein han sido fundamentales para el movimiento #MeToo, la campaña contra la mala conducta sexual fue impulsada por las acusaciones en su contra.

Martha Stewart

La estrella del hogar y personalidad de los medios Martha Stewart fue condenada en 2004 por mentir al gobierno federal sobre una venta de acciones en 2001. Cumplió cinco meses en prisión. Su marca se recuperó tras su liberación. En 2023, a la edad de 81 años, Stewart fue elegida como una de las modelos de portada de trajes de baño de Sports Illustrated.

Kevin Spacey

En 2023, un jurado de Londres absolvió al actor ganador del Oscar Kevin Spacey de cargos de agresión sexual derivados de acusaciones de cuatro hombres que datan de hace 20 años. Spacey había negado las acusaciones en su contra y le contó al jurado cómo habían destruido su carrera actoral a medida que el movimiento #MeToo ganaba impulso en Estados Unidos. Spacey le dijo al presentador británico Piers Morgan el año pasado que estaba endeudado por millones de dólares, en gran parte debido a sus facturas legales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.