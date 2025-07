Juicio desafiará la deportación de activistas universitarios propalestinos respaldada por Trump

By Nate Raymond

BOSTON, 7 jul (Reuters) -

Grupos que representan a profesores universitarios estadounidenses que buscan la deportación estudiantes y profesores internacionales que propalestino están dispuestos a hacer lo que ningún otro litigante que desafíe de inmigración del Gobierno del presidente Donald Trump ha hecho hasta ahora: llevar a juicio.

Un juicio sin jurado de dos semanas de los profesores programado para comenzar el lunes en Boston una rareza en los cientos de demandas que se han presentado a nivel nacional los esfuerzos del presidente republicano para llevar a cabo deportaciones masivas, recortar el gasto y remodelar el obierno federal.

En muchos de esos casos, los jueces han emitido fallos rápidos al principio de los procedimientos sin que ningún testigo haya sido llamado a declarar. Pero el juez de distrito William Young, siguiendo su práctica habitual, ordenó un juicio de los profesores, que era la "mejor manera de llegar a la verdad". La demanda fue presentada en marzo después de que las autoridades de inmigración arrestaran al recién graduado de la Universidad de Columbia Mahmoud Khalil, el primer objetivo del esfuerzo de Trump para deportar a estudiantes sin ciudadanía estadounidense y con opiniones propalestinas o anti-Israel.

Desde entonces, el Gobierno ha cancelado los visados de cientos de otros estudiantes y académicos y ha ordenado la detención de algunos, incluida Rumeysa Ozturk, una estudiante de la Universidad de Tufts que fue detenida por agentes enmascarados y vestidos de civil después de coescribir un artículo de opinión la respuesta de su a la guerra de Israel en Gaza.

En sus casos y en otros, los jueces han ordenado la puesta en libertad de estudiantes detenidos por las autoridades de inmigración tras argumentar que el Gobierno tomó represalias contra ellos por su defensa de los palestinos, en violación de las garantías de libertad de expresión de la Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos.

Sus detenciones constituyen la base del caso que instruye Young, cuya demanda fue presentada por la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios y sus secciones en las universidades de Harvard, Rutgers y Nueva York, y la Asociación de Estudios de Oriente Medio. Alegan que el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional adoptaron la política de revocar los visados a los estudiantes y profesores que se comprometieran con y de detenerlos y deportarlos. Esa política, dicen, se adoptó después de que Trump firmara órdenes ejecutivas en enero a las agencias para proteger a los estadounidenses de los que "propugnan ideologías de odio" y combatir "enérgicamente" el antisemitismo. El objetivo, dicen los demandantes, ha sido suprimir los tipos de protestas que han agitado los campus universitarios después de que Israel lanzara su guerra en Gaza tras el ataque dirigido por Hamás del 7 de octubre de 2023. Los representantes del Gobierno de Trump han hablado con frecuencia sobre los esfuerzos para apuntar a los manifestantes estudiantiles para la revocación de visas. Sin embargo, en los tribunales, la administración se ha defendido argumentando que los demandantes están desafiando una política de deportación que no existe y no pueden señalar ningún estatuto, regla, regulación o directiva que la codifique. "No deportamos a personas por motivos ideológicos", dijo en un comunicado Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Interior. El juicio determinará si ha violado los derechos de libertad de expresión de los demandantes amparados por la Primera Enmienda. Si Young llega a la conclusión de que sí, determinará una solución en una segunda fase del caso. (Información de Nate Raymond en Boston; edición de Alexia Garamfalvi y Marguerita Choy; editado en español por Patrycja Dobrowolska)