Juicio por la muerte del exrugbier argentino Aramburu se celebrará en septiembre de 2026

El juicio a dos militantes de extrema derecha sospechosos en la muerte del exrugbier internacional argentino Federico Martín Aramburu se celebrará en septiembre de 2026 ante el Tribunal Penal de París, informaron a AFP fuentes cercanas al caso, confirmando una información del diario Ici Pays Basque.

Del 7 al 25 de septiembre de 2026, Loïk le Priol, exmilitante de la organización estudiantil de extrema derecha Groupe Union Défense (GUD) y exmiembro del comando de operaciones especiales de la marina francesa, será juzgado por asesinato, mientras que Romain Bouvier será juzgado por tentativa de asesinato.

Lyson R., pareja de Loïk Le Priol acusada en especial de haber conducido a Romain Bouvier en su Jeep hasta la víctima, deberá responder por complicidad de tentativa de asesinato.

Anthony R. será juzgado por albergar a un fugitivo y sustracción de un objeto para entorpecer la investigación.

La mañana del 19 de marzo de 2022, Federico Martín Aramburu, de 42 años y 22 veces internacional con los Pumas, se reunió con uno de sus amigos, Shaun Hegarty, otro rugbier, en un bar del bulevar Saint-Germain en París. Estaba previsto que asistieran ese día al Estadio de Francia para el partido Francia-Inglaterra del Torneo Seis Naciones de rugby.

En la terraza hubo un altercado con Loïk Le Priol y Romain Bouvier. Los dos deportistas abandonaron a pie el establecimiento.

Más tarde, ambos son alcanzados por los dos militantes de extrema derecha, que dispararon sobre el exinternacional argentino en dos escenas del crimen sucesivas, hiriéndolo mortalmente, antes de huir.

Tras una serie de giros en el desarrollo de la investigación, la justicia terminó por considerar que no había "propósito delictivo común" entre todos los acusados.

Por ello, únicamente Loïk Le Priol, que disparó a Aramburu por la espalda, hiriéndole mortalmente, debe responder por asesinato, es decir, homicidio con premeditación, mientras que Romain Bouvier, que le hirió en un muslo y en el costado, solo responde por tentativa.

La muerte de Federico Martín Aramburu, que desde su retirada deportiva vivía en Biarritz, causó una fuerte conmoción en el mundo del rugby.

