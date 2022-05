Julen Lopetegui: "Es una oportunidad para seguir haciendo historia"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, explicó que afrontan la visita al Wanda Metropolitano de este domingo como "una oportunidad de seguir haciendo historia" y lograr la clasificación para la próxima Liga de Campeones, ante un rival, el Atlético de Madrid, "consolidado entre los mejores del mundo".

"He visto bien a los jugadores, con ilusi√≥n de afrontar estos dos √ļltimos partidos con la m√°xima energ√≠a y ambici√≥n y la ilusi√≥n de seguir haciendo historia en el club, ante uno de los mejores equipos que te puedes encontrar. Un buen Atl√©tico de Madrid en este momento y con un entrenador fuera de toda duda. Hay que afrontarlo con ambici√≥n para hacer un buen partido", dijo en rueda de prensa.

El t√©cnico vasco confes√≥ que viajan a Madrid con ganas de redondear otro momento para la historia del club, a un punto de asegurar el 'Top 4' en la tabla con dos jornadas para el final. "Cada partido es de m√°xima importancia. Es ilusionante, una oportunidad para seguir haciendo historia y hay que afrontarlo as√≠. Hemos jugado partidos de mucha historia en estos tres a√Īos", apunt√≥.

"Hemos tenido alg√ļn problemilla, recuperamos a alguno y perdemos a otro. Tenemos que esperar. Navas ha tenido molestias, ha mejorado, pero hasta ma√Īana no vamos a tener claro nada. Tenemos el once en la cabeza pero hasta ma√Īana no sabremos definitivamente", a√Īadi√≥, destacando al menos la "actitud" del empate con el Mallorca.

Lopetegui reconoci√≥ que el objetivo est√° muy cerca, pero deben seguir centrados hasta conseguirlo. "Las cosas nunca est√°n hechas hasta que se hacen. Queremos seguir haciendo historia en el club en este tercer a√Īo. Nada es f√°cil y tenemos que gan√°rnoslo en el campo. Queda trabajo por hacer y hay que ser capaces de competir y conseguir lo que queremos en el Wanda", apunt√≥.

"Hay que aislarse de lo que no te ayuda a desarrollar bien tu profesi√≥n. Todo forma parte del contexto y hay que convivir con ello sin perder la perspectiva. Es lo que hay que intentar hacer. El resto es el paisaje futbol√≠stico y cada uno tiene su opini√≥n. Yo opino sobre lo que est√° bajo mi control", a√Īadi√≥.

El preparador del Sevilla insistió en que el Atlético no lo pondrá fácil. "Son un equipo consolidado entre los grandes del mundo, con una magnífica plantilla y un entrenador que lidera un proyecto importante. Cuando han tenido malos momentos, la reacción ha sido buena y le han dado la vuelta porque son un gran equipo. Somos conscientes de su nivel y también de nuestra ilusión. Estamos centrados en darle al partido lo que toque", terminó.