Julia Garner surfea el "miedo" de unirse a Marvel en 'Los 4 Fantásticos': "Tienes que esperar lo mejor... y lo peor"

MADRID, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - Este jueves 24 de julio llega a los cines 'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos', nueva película de Marvel Studios que presentará por primera vez a la legendaria familia de superhéroes dentro ya de su universo cinematográfico. Frente a ellos, al ente devorador de mundos Galactus, encarnado en la cinta por Ralph Ineson, y su heraldo Silver Surfer/Shalla-Bal, a la que da vida Julia Garner. "Tienes que esperar lo mejor y esperar lo peor, es una de esas situaciones", ha explicado Garner en una entrevista concedida a Europa Press en la que aborda la presión, la responsabilidad e incluso el "miedo" que supone unirse a una macrofranquicia que actualmente, incluyendo la inminente 'Los 4 Fantásticos', cuenta con 37 películas y acumula más de US$32.000 millones de recaudación. Una saga que se acerca a los 20 años de continuidad compartida desde allá por 2008 arranará con 'Iron Man' y que se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas con una base de seguidores muy fiel y exigente. "Porque es algo muy personal e importante para mucha gente, quiero decir, son tan fans...", añade la protagonista de la aclamada serie 'Ozark'. Cuando Garner fue confirmada por el estudio para el papel de Estela Plateada, un sector tóxico y muy ruidoso, aunque para nada mayoritario, del fandom se quejó, considerando que se había cambiado el género de un personaje que debía ser masculino. Críticas extendidas al abrigo del movimiento "anti-woke" que también han sufrido filmes de enorme éxito como 'Barbie' o 'Wicked' y también recientes estrenos como 'Elio' o 'Superman', y que carecían de todo fundamento ya que en las grapas las dos iteracciones de personaje, la versión femenina llamada Shalla-Bal y la masculina Norrin Radd, son estelas plateadas de pleno derecho. En todo caso, y más allá de todo ese ruido, la actriz de 'Hombre lobo' y '¿Quién es Anna?' ensalza la "nueva experiencia" que supone para ella formar parte de algo tan grande y consolidado como el UCM y recuerda el estreno en Londres como algo "increíble". "Una cosa es leer sobre ello en Internet, otra cosa es vivirlo y fue muy especial. Fue realmente hermoso", dice entusiasmada. Por su parte, Ineson señala que su caso es un poco distinto, puesto que ya ha formado parte de grandes sagas como 'Harry Potter', donde encarnó al mortífago Amicos Carrow, y también de 'Star Wars', donde interpretó a un oficial de la Primera Orden. No obstante, el actor británico apunta que siempre se había mantenido un poco al margen del lanzamiento de esas superproducciones, viendo los estrenos desde la "distancia", pero con 'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos' es la primera vez que se encuentra en "el medio de la locura" y expresa lo "maravilloso" que resulta "estar cerca de los fans y sentir esa pasión". VILLANOS... En cuanto a sus personajes en la cinta, ni Ineson ni Garner consideran que hayan interpretado a villanos, si bien representan las fuerzas que en la trama amenazan el planeta y a las que el grupo de superhéroes titular debe enfrentar. Y es que, según el intérprete, un villano es alguien que "cree estar haciendo el bien" o que ve sus acciones justificadas, pero Galactus, que es una entidad cósmica, es simplemente "un inconveniente para las personas de la Tierra". "No es malvado", recalca. Como heraldo de Galactus, Silver Surfer también se presenta inicialmente en la cinta como un antagonista y Garner asegura que se trata de un personaje "muy complejo", que ha tenido que "tomar decisiones en la vida" que lo convierten también en "bastante trágico". "Incluso cuando he interpretado a una villana y [a Silver Surfer] no la veo como una villana, creo que es más ambiguo y muy complejo... Hay un sentimiento de que no puedes juzgar a tus personajes, cualquier personaje que estés interpretando, no es blanco o negro, eso es lo que lo hace humano", explica la actriz. https://youtu.be/-c3DOvZ2uNY?si=yoRNJod-ad_IM-qA Dirigida por Matt Shakman, 'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos' cuenta en su reparto, además de con Ineson y Garner como Galactus y Silver Surfer respectivamente, con Pedro Pascal como Reed Richards/Mr. Fantástico, Vanessa Kirby como Sue Storm/Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm/Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/La Cosa. Completan el elenco John Malkovich, Natasha Lyonne y Paul Walter Hauser, entre otros.