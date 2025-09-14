Julia Paternain asombra en maratón con bronce histórico para Uruguay

La hasta ahora desconocida por el gran público Julia Paternain se convirtió en la sensación de la sesión matinal del domingo en el Mundial de atletismo de Tokio al conseguir en maratón un bronce que es además histórico para Uruguay.

Nunca el pequeño país sudamericano había logrado subir al podio en un Mundial de atletismo y lo hizo cuando nadie lo esperaba, ni siquiera la propia atleta.

"Terminé y me dijo un oficial que estaba tercera y ahí no lo pude creer. No sabía, no tenía ni idea del bronce al llegar. Creo que eso fue bueno porque así me ahorré estar pensando en que tenía una medalla y que la podía perder", reconoció la joven de casi 26 años a su paso por la zona mixta después de la competición.

Acabó el mítico recorrido de los 42,195 km con un tiempo de 2h27:23, mientras que la ganadora fue la keniana Peres Jepchirchir (oro, 2h24:43) tras un emocionante esprint ante la etíope Tigst Assefa (plata, 2h24:45).

Jepchirchir, de 31 años, sigue teniendo Japón como talismán ya que se colgó allí el oro olímpico en 2021, entonces en una carrera en Sapporo.

Pero el pulso entre las maratonianas africanas se vio en parte eclipsado por la hazaña de Paternain, muy esperada por la prensa internacional después de la carrera para conocer su peculiar historia.

- "No me gusta el mate" -

Nacida en Guanajuato (México) de padres uruguayos, se mudó con su familia a muy corta edad a Reino Unido, donde creció, hasta que decidió mudarse a Estados Unidos para continuar su formación.

"Tengo tres pasaportes y una green card", contaba Paternain ante el interés de los periodistas por su condición de trotamundos.

Pero por encima de todo quería subrayar su pasión por Uruguay, el país de sus padres, Gabriel y Graciela, y al que puede representar internacionalmente apenas desde principios de este año, después de haberlo hecho por Gran Bretaña.

"No lo puedo creer, me encanta correr para Uruguay. Es un país chico pero con mucho corazón, es un orgullo y sé que a mis padres les deja muy contentos", se enorgullecía.

"Mi sangre es uruguaya, aunque mi acento sea un poco raro. Mis padres son de Uruguay, toda mi familia es de allí, yo crecí fuera pero he estado yendo allí. Para las fiestas, al Parque Rodó...

“No me gusta el mate, creo que es lo único, pero por lo demás soy uruguaya”, sonreía.

Julia Paternain compitió con las uñas pintadas de azul celeste y en la pista mostraba orgullosa a las cámaras la mención “Uruguay” de su maillot de competición tras su bronce.

- Sin planes de futuro -

Ya en su primera competición como celeste, una media maratón en Houston, bajó varias marcas nacionales y en su primer maratón, en marzo de este año en Valley Cottage (Nueva York, Estados Unidos) batió el récord nacional de Uruguay al parar el crono en 2h27:09, bajando 21 minutos la marca de Valeria Silvera (2h48:43).

El segundo maratón, en Tokio, ha sido el de su consagración definitiva y su bronce es la mejor actuación de la historia de Uruguay en un Mundial de atletismo, que hasta ahora era el noveno lugar de Emiliano Lasa en salto largo en 2017.

Pero para ella todavía es pronto para empezar a hablar de los próximos Juegos Olímpicos, que se celebrarán en Los Ángeles en 2028.

“No sé qué voy a hacer ahora. Si me hubieran preguntado hace un año si iba a correr un maratón, no lo hubiera sabido. En estos próximos días me tengo que sacar tres de los dientes, es lo único que sé por ahora”, sonrió.

