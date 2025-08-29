Julia Roberts presenta en la Bienal de Venecia la controvertida "After the Hunt", de Luca Guadagnino

MADRID, 29 Ago. 2025 (Europa Press) - La actriz Julia Roberts protagoniza la controvertida 'After the Hunt', el nuevo largometraje dirigido por Luca Guadagnino que se ha presentado este viernes en la 82ª edición del Festival de Venecia. La historia, que cuenta en su reparto con actores como Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg y Chloë Sevigny, trata sobre la "cultura de la cancelación" y el movimiento feminista. De hecho, durante la presentación ante los medios de comunicación, Roberts ha asegurado que no considera que la película reviva "viejos debates" sobre mujeres enfrentadas. "No creo que haga lo que dijiste de que revive viejos debates. No creo que se trate solo de revivir el debate sobre mujeres enfrentadas o que no se apoyan entre ellas, sino que hay viejos argumentos que se reavivan en esta película y provocan discusiones", ha respondido la actriz a preguntas de los medios. Así, su intención es generar conversación al salir del cine, como ha añadido. "Hay muchos 'viejos argumentos' que se reavivan en 'After The Hunt' de una manera que genera conversación. Todos salieron del cine hablando de ello, y así es como queremos que la gente se sienta. Invitamos a la gente a conversar. Queremos evocar sentimientos, emociones, perspectivas y convicciones que ahora creen firmemente porque las despertamos con esta película", ha apuntado la protagonista de 'Notting Hill'. Por su parte, el director de la cinta, Luca Guadagnino, ha reiterado que la película "no pretende hacer un manifiesto de valores anticuados", sino observar "a las personas y sus propias verdades". "Pero la verdad de nadie es más importante que la de otro. Ver lo que llevamos dentro y cómo pueden surgir las confrontaciones es sencillamente fascinante", ha apuntado.

LA NACION servicio-de-noticias