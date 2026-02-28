Julián Álvarez devuelve al Atlético al podio de LaLiga

Con más apuros de los previstos ante el último clasificado de la Liga española, el Atlético de Madrid se impuso 1-0 en el descuento en su visita al colista Oviedo, este sábado en la 26ª jornada, y subió al tercer puesto de la tabla.

El autor del único tanto del partido en el estadio Carlos Tartiere fue el atacante argentino Julián Álvarez, que decidió en 90+4', poniendo fin a casi tres meses de sequía en el campeonato español.

Este primer tanto del campeón mundial argentino desde noviembre de 2025 permite al Atlético, distanciado en la pugna por el título, recuperar el tercer puesto.

Iguala a 51 puntos al Villarreal, derrotado poco antes 4-1 por el Barcelona, pero los Colchoneros tienen una mejor diferencia de goles que el Submarino Amarillo, que bajan al cuarto lugar, todavía dentro de la zona Champions.