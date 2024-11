Julián Álvarez encamina goleada del Atlético en la Liga de Campeones

ROMA (AP) — Con sendos dobletes de los argentinos Julián Álvarez y Ángel Correa, el Atlético de Madrid goleó el martes 6-0 Sparta Praga en la quinta jornada de la Liga de Campeones.

La victoria a domicilio dejó provisionalmente al Atlético en el noveno puesto. Los ochos primeros en el nuevo formato de liga única accederán de manera directa a los octavos de final.

Después de haber vencido al Real Madrid en la fecha anterior, el AC Milan se llevó un triunfo 3-2 en su visita al colista Slovan Bratislava.

Christian Pulisic adelantó al siete veces campeón de Europa al culminar un contragolpe al promediar el primer partido. Rafael Leao restableció la ventaja de los Rossoneri después de que Tigran Barseghyan igualó transitoriamente para Bratislava. Tammy Abraham facturó el tercero poco después.

Nino Marcelli marcó con un disparo de larga distancia a los 88 minutos para un Bratislava que terminó con 10 hombres.

El Milan ascendió al décimo lugar y también se acercó a los puestos de clasificación directa. Bratislava ha perdido sus cinco partidos.

Cada equipo disputa ocho partidos. Los clasificados del puesto 9 al 24 se cruzarán en eliminatorias de ida y vuelta para determinar los ocho equipos que acompañarán a los ochos primeros en octavos. Los que queden del 25 al 36 quedarán fuera de cualquier competición europea.

En la capital checa, Álvarez marcó de tiro libre a los 15 minutos y Marcos Llorente aumentó de larga distancia antes del descanso. La "Araña" Álvarez completó un contragolpe al comienzo de la segunda mitad después de ser asistido por el suplente Antoine Griezmann, quien luego festejó su partido número 100 en la Liga de Campeones anotando un gol a los 70.

Correa firmó un doblete tardío para el Atlético.

El Atlético venía de vencer al Paris Saint-Germain en la fecha previa y extendió a seis su racha de victorias en todas las competiciones.

Sparta permaneció en los lugares de eliminación con cuatro puntos.

Más tarde, se enfrentarán: Manchester City vs. Feyenoord; Barcelona vs. Brest; Bayern de Múnich vs. PSG; Inter de Milán vs. Leipzig; Young Boys vs. Atalanta; Bayer Leverkusen vs. Salzburgo; y Sporting de Lisboa vs. Arsenal.

