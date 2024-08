Julián Álvarez: "No me siento un superhéroe"

El delantero argentino Julián Álvarez expresó este viernes que no se siente "un superhéroe" por estar en equipos que levantan trofeos, como el Manchester City o la selección argentina, al mismo tiempo que se mostró "contento e ilusionado" con su nueva etapa en el Atlético de Madrid, donde espera alcanzar su "mejor versión como jugador" para dejar al club "en lo más alto".

"Obviamente, uno siempre sueña con ganar, le gusta ganar, competir, pero no me siento un superhéroe por haber conseguido el Mundial. Decir que Messi sería incapaz, creo que no era así tampoco. Vengo a aportar lo mío, a ayudar al equipo y vamos a luchar por todas las competiciones", afirmó el atacante durante el acto de presentación en el Cívitas Metropolitano.

El argentino, de 24 años, se mostró "muy contento y muy ilusionado" por su llegada al conjunto rojiblanco y agradeció "el cariño de todos los hinchas del Atlético desde el primer momento". "El apoyo y cariño de la gente está presente desde el primer momento, le da confianza a uno, así que nada, muy agradecido y muy entusiasmado de conocerlos lo antes posible", agregó.

"Mis objetivos son lograr mi mejor versión como jugador, crecer como persona para así ayudar al equipo a ganar y dejar al Atlético de Madrid en lo más alto", expresó sobre las metas para su primera temporada, explicando que cuando habla de altas expectativas se refiere a "luchar la Liga contra los grandes equipos".

Y es que el delantero ya asume el discurso de Diego Simeone del 'partido a partido'. "Siempre lo dije, lo más importante es lo que viene lo próximo. Ahora estamos pensando en el partido del lunes. Sabemos que tenemos que competirle a cualquiera, pero vamos paso a paso", dijo.

"Sentía que necesitaba un cambio en mi carrera futbolística, buscar un nuevo desafío. Es un club en el que me brindan las herramientas y el espacio para intentar lograr mi mejor versión como futbolista", reveló Álvarez, que avanzó que acumula "estos días" un entrenamiento "un poco más adaptado a lo individual" para incorporarse "lo antes posible con el grupo al 100%".

El atacante argentino no apunta a titular ante el Villarreal en La cerámica este lunes, aunque no mostró prioridad por alguna de las posiciones de ataque y destacó su polivalencia. "Me gustaría jugar. Siempre estoy a disposición para cualquier posición. Durante toda mi carrera he jugado en distintas posiciones. Mientras esté adentro de la cancha y pueda ayudar al equipo, voy a ser feliz", defendió.

"He hablado con el 'Cholo', me dijo que quería que viniera, que iba a ayudar al equipo, y ellos me iban a ayudar a mejorar mis virtudes y a potenciar mis debilidades. Era un desafío para mí y estoy muy contento de estar aquí", confesó sobre su conversación con el técnico argentino ante de fichar.

Aunque no se olvidó de su entrenador en el Manchester City los últimos dos cursos. "He aprendido mucho. Estoy muy agradecido", señaló, sin comparar a Guardiola con Simeone. "Cada uno tiene sus cosas, son dos de los mejores entrenadores de la historia, puedo seguir mejorando y aprendiendo en muchas cosas. Estoy muy ilusionado de conocer a un entrenador como el 'Cholo', por lo que significa también para este club, para la liga española y el fútbol mundial", concluyó.

ENRIQUE CEREZO: "LA PALABRA QUE MÁS SE REPITE EN TU CARRERA ES CAMPEÓN"

Antes, el evento lo abrió el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, que dio la bienvenida a Julián Álvarez "a la gran familia rojiblanca". "Aunque cueste creerlo, viendo su palmarés, Julián solo tiene 24 años. Campeón del Mundo y de la Copa de América con la selección argentina. Campeón de la Copa Libertadores con el River Plate. Campeón también de la Premier League y de la Liga de Campeones con el Manchester City, entre otros muchos títulos", enumeró.

"La palabra que más se repite repasando tu carrera es la de campeón. Enhorabuena. Hace dos años diste un paso muy importante al viajar a Europa desde Argentina, un país donde el fútbol y la pasión son sinónimos. Un país con el que el Atlético de Madrid y yo personalmente tenemos una relación muy especial. Es imposible entender la historia de este club sin el impacto que han tenido y siguen teniendo hoy los jugadores argentinos2, destacó.

Cerezo resaltó el proceso complicado del fichaje del atacante argentino. "Tu fichaje, como todo lo bueno en la vida, se ha hecho esperar. Hace unos meses era solo un sueño, hoy es una realidad", celebró. "La afición atlética está demostrando cada día la ilusión que has despertado con tu llegada. Y el próximo miércoles, a las nueve de la noche, abriremos las puertas de este magnífico estadio para que te puedan mostrar su cariño en una noche muy especial para ti y los nuevos refuerzos", avanzó.

"El Atleti tiene otra forma de entender la vida y nos espera una campaña muy apasionante y con muchos retos. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa para ti y para tu familia y piensa que tus éxitos serán los nuestros", zanjó el presidente.

