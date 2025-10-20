Julián Álvarez: “Podemos enfrentarnos y ganarle a cualquier equipo”

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, destacó este lunes que el cuadro colchonero se encuentra en un momento en el que puede vencer a cualquiera.

"Podemos enfrentarnos y ganarle a cualquier equipo. Tenemos un grandísimo plantel. La verdad que no arrancamos de la mejor forma, pero creo que ahora el equipo está muy bien", afirmó Álvarez en la rueda de prensa previa al partido de Champions ante el Arsenal.

"El equipo fue de menos a más y ahora estamos en gran forma para competirle a cualquiera", prosiguió la 'Araña', antes de subrayar que deja de lado los elogios: "Obviamente uno se pone objetivos, pero yo no pienso más allá de lo que se dice de mí, siempre trato de entrenar al máximo, ayudar a mis compañeros, tratar de rendir lo mejor posible y, de esta forma, voy a crecer como jugador, también me ayudan a crecer como persona".

El atacante argentino espera que su equipo dé un paso al frente para ganar al Arsenal de Mikel Arteta, que llega líder de la Premier League, con tres puntos de ventaja sobre el Manchester City y pleno de triunfos en Champions después de imponerse al Athletic Bilbao (2-0) y al Olympiacos (2-0).

"En todos los partidos que jugamos fuera no lo hicimos mal, solo por detalles no se nos dio, hubo empates o derrotas, pero por mínimos detalles que trabajamos todos los días para intentar mejorarlos", apuntó.

Sobre las diferencias entre los equipos de Inglaterra y de España, señaló que los ingleses "tienen un poco más de transiciones o extremos un poco más rápidos, pero después hay muchas cosas similares". "El fútbol sigue siendo fútbol", puntualizó.

Por su parte, el técnico Diego Simeone recalcó que la entidad rojiblanca necesita una victoria tanto en la Liga de Campeones como fuera de casa.

"Venimos con la ilusión de hacer un gran partido, de llevarnos un triunfo fuera de casa y en Champions, que lo necesitamos", señaló Simeone.

Será un partido "con mucha intensidad, marcado por la presión de ellos en campo rival, aunque también saben replegarse", precisó.

"Son muy buenos a partir de la recuperación y la transición, con velocidad por las bandas y un patrón de juego muy claro (...). Buscaremos hacerles daño", remarcó el Cholo.

