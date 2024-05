Julian Brandt: "El Real Madrid es lo más grande en Champions, pero creemos y lo vamos a demostrar"

El centrocampista del Borussia Dortmund Julian Brandt quiso dejar claro que el equipo alemán no se siente intimidado a pesar de que no haya "nada más grande" que el Real Madrid en la Liga de Campeones, y demostrarán que creen y están "preparados" para ganar la final de este sábado en Wembley.

"El Real Madrid es el rival definitivo como ha demostrado contra muchos equipos, no hay nada más grande en la Champions que el Real Madrid, con su historia, pero si no creyéramos que podemos ganar nos hubiésemos quedado en Dortmund. Creemos en nuestras posibilidades y los vamos a demostrar mañana", dijo en la rueda de prensa previa.

El centrocampista alemán explicó la preparación de su equipo durante estas dos últimas semanas sin partidos. "Tuvimos nuestro últimos partido hace dos semanas pero no creo que sea un problema ni supone una diferencia. Hemos entrenado duro y con intensidad y estamos bien preparados", apuntó.

Además, Brandt fue preguntado por Toni Kroos y Marco Reus, quienes dicen adiós a Madrid y Dortmund con una final de Champions. "Kroos es un jugador excepcional. Ha dejado un legado increíble como jugador alemán, con esa cantidad de partidos, con muchos títulos, es un ídolo por su forma de jugar al fútbol y un tipo sensacional además. Reus me ayudó, me inspiró como jugador en este club cuando era niño, era mi modelo, y me sigue pareciendo increíble jugar y entrenar junto a él", comentó.

Brandt insistió en la confianza de su equipo en sus opciones para ganar la Champions y destacó una oportunidad única. "Nuestra temporada de Champions nos da ánimo, ahora nos queda la final y tenemos máxima fe. Tratamos de estar tranquilos aunque todo sea muy grande ahora mismo, no lo puedes ignorar. Es normal estar emocionados, pero tratamos de tomarlo como otro partido", afirmó.

"A pesar de toda la presión, tenemos que disfrutar del partido. No podía ser mejor, jugar una final contra el mejor de los rivales posibles, en uno de los estadios más bonitos en el mundo. Pocas veces puedes experimentar esto, quizá una vez en tu vida", terminó, al tiempo que aseguró que no han tenido apenas contacto con su excompañero Jude Bellingham, ahora en el Madrid, ya que están "concentrados" en su trabajo.

