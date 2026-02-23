¿Julián o Sorloth? El dilema de Simeone ante el Brujas

Descolgado en LaLiga (4º a 13 puntos del líder), al Atlético de Madrid le queda la Copa del Rey y sobre todo la Liga de Campeones para salvar la temporada, pero para eliminar al Brujas el martes (3-3 en la ida) Diego Simeone se enfrenta a un dilema: ¿alinear como "9" a la estrella Julián Álvarez o al noruego Alexander Sorloth en gran forma?

Hasta hace apenas unas semanas, nadie en su sano juicio hubiese planteado el debate, pero el rendimiento del argentino no está respondiendo esta temporada a las expectativas: sólo dos goles en lo que va de 2026.

Julián anotó de penal el primero de los tres goles rojiblancos en Brujas (el otro fue en la goleada 4-0 al FC Barcelona en la ida de semifinales de la Copa del Rey), pero en LaLiga el campeón del mundo en 2022 no anota desde el 1 de noviembre y su equipo lo ha pagado con una serie de malos resultados que ha dejado al Atleti fuera de la lucha por el título.

Estos datos contrastan con los de Sorloth, que en 2026 suma 5 goles en 8 partidos del campeonato español.

Incluso, cuando no marca, el habitual suplente de Julián, que suele arrastrar una fama de jugador poco eficaz, destaca, como en el partido de Brujas, cuando en poco más de 20 minutos en cancha tuvo tres grandes ocasiones para haber dado la victoria a su equipo.

El sábado volvió a brillar con un doblete en la victoria 4-2 ante el Espanyol, donde fue una pesadilla para la defensa blanquiazul.

- Seis atacantes para cuatro puestos -

Bien por ser consciente de que no está en su mejor momento o por darle descanso, Simeone sólo ha puesto como titular a Julián Álvarez en uno de los cuatro últimos partidos ligueros.

Todo esto ha coincidido con la llegada del nigeriano Ademola Lookman, que ya se ha hecho un fijo para Simeone, con el gran momento de forma de Giuliano Simeone, el despertar de Álex Baena y el renacer de Antoine Griezmann, quien va de menos a más, al revés de lo que le ocurrió la temporada pasada al veterano delantero francés.

Simeone se encuentra de repente con seis aspirantes a la titularidad para, como mucho, cuatro puestos por cubrir en la zona ofensiva.

Y con Giuliano y Lookman muy consolidados por las bandas y con Baena o Griezmann para hacer de enganche, solo hay sitio para un jugador más, en el puesto más decisivo, el de delantero centro: ¿Será Julián o Sorloth?

La otra gran duda que tienen todos los aficionados al Atlético es qué versión verán de su equipo: el que es capaz de golear 4-0 al Barcelona o el que perdió estrepitosamente tres días después ante el Rayo por 3-0.

Una clave que puede decidir la eliminatoria es el apoyo del Estadio Metropolitano, por lo que Simeone pidió el apoyo de la afición tras la victoria del sábado.

"No estoy para pedir absolutamente nada, soy un agradecido a la gente y sólo pido que interpreten lo que se necesita, porque ellos nos dan energía", señaló.