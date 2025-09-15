Julien Alfred es baja por lesión para los 200 m del Mundial (Federación)

La campeona olímpica de 100 metros, Julien Alfred, bronce el domingo en esa distancia en el Mundial de atletismo de Tokio, no disputará los 200 metros por una lesión en los isquiotibiales, indicó este lunes su federación nacional.

"La Federación de Santa Lucía confirma que (Julien Alfred) no correrá los 200 metros del Mundial de Tokio debido a un desgarro de grado 1 en los isquiotibiales", escribió en su página de Facebook la organización que dirige el atletismo de esta pequeña isla caribeña.

La información fue confirmada a la AFP por su agente y por su patrocinador.

Campeona olímpica de 100 metros el año pasado, Julien Alfred acabó luego como medalla de plata de 200 metros en esa cita de París 2024.

Alfred llegó a los 100 metros de este Mundial de Tokio como una de las favoritas al oro pero tuvo que conformarse con el bronce (10,84), en una carrera ganada espectacularmente por la estadounidense Melissa Jefferson-Wooden (10,61).

Después de la prueba había señalado que se había hecho daño en los isquiotibiales durante la carrera.

El lunes, Julien Alfred llegó cojeando a la ceremonia de entrega de medallas. Preguntada por la AFP sobre su baja respondió que no había tomado una decisión.

"No estoy todavía segura de qué hacer. Pero hoy me duele más que ayer. Vamos a ver, sería difícil de digerir si decido (no correr)", afirmó.

Las series de 200 metros tienen lugar el miércoles, antes de las semifinales el jueves y de la final el viernes.

vg-aco/dr/mcd