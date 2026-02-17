Juliette Binoche aborda las preguntas difíciles del envejecimiento en el filme "Queen at Sea", que compite en Berlín

BERLÍN, 17 feb (Reuters) - La estrella francesa Juliette Binoche dijo ‌el martes ‌que ⁠las difíciles preguntas que surgen con el envejecimiento, retratadas en su nueva película "Queen at Sea", podrían planteárselas ​cualquiera que ⁠tenga ⁠seres queridos.

"En algún momento, tenemos que enfrentarnos a todas ​las preguntas sobre cómo cuidar a nuestros padres, sobre ‌el envejecimiento, y yo también voy ​a envejecer en algún ​momento, así que todas esas preguntas son muy importantes para cualquiera", dijo Binoche a Reuters. "Queen at Sea" se estrenó el martes en el Festival de Cine de Berlín, donde compite por el ​Oso de Oro, el máximo galardón.

Binoche interpreta a Amanda, que decide ⁠llamar a la policía porque su padrastro no deja de tener relaciones ‌sexuales con su madre, que padece demencia avanzada, lo que envuelve a su familia en los entresijos del Estado, donde no está claro si esto ayuda más que perjudica.

La actriz británica Anna Calder-Marshall interpreta a la madre de Amanda y Tom ‌Courtenay, que recibió una nominación al Oscar por "The Dresser" en 1983, ⁠es el padrastro en la nueva película del director, ‌guionista y editor Lance Hammer.

Hammer, cuya anterior ⁠película, "Ballast", compitió en el festival hace 18 ⁠años, "es un gran buscador de la verdad y la autenticidad, y trata de abordar cada asunto con el mayor conocimiento posible", dijo Binoche.

Críticos dijeron que la nueva película de ‌Hammer merecía la pena la ​espera, y Variety la calificó de "impactante y emocionalmente compleja", mientras que IndieWire elogió la "apasionante" interpretación de Binoche.

(Reporte de Swantje Stein, redacción de Miranda Murray ‌y Nick Zieminski, editado en español por Daniela Desantis)