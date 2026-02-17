Juliette Binoche aborda las preguntas difíciles del envejecimiento en el filme "Queen at Sea", que compite en Berlín
BERLÍN, 17 feb (Reuters) - La estrella francesa Juliette Binoche dijo el martes que las difíciles preguntas que surgen con el envejecimiento, retratadas en su nueva película "Queen at Sea", podrían planteárselas cualquiera que tenga seres queridos.
"En algún momento, tenemos que enfrentarnos a todas las preguntas sobre cómo cuidar a nuestros padres, sobre el envejecimiento, y yo también voy a envejecer en algún momento, así que todas esas preguntas son muy importantes para cualquiera", dijo Binoche a Reuters. "Queen at Sea" se estrenó el martes en el Festival de Cine de Berlín, donde compite por el Oso de Oro, el máximo galardón.
Binoche interpreta a Amanda, que decide llamar a la policía porque su padrastro no deja de tener relaciones sexuales con su madre, que padece demencia avanzada, lo que envuelve a su familia en los entresijos del Estado, donde no está claro si esto ayuda más que perjudica.
La actriz británica Anna Calder-Marshall interpreta a la madre de Amanda y Tom Courtenay, que recibió una nominación al Oscar por "The Dresser" en 1983, es el padrastro en la nueva película del director, guionista y editor Lance Hammer.
Hammer, cuya anterior película, "Ballast", compitió en el festival hace 18 años, "es un gran buscador de la verdad y la autenticidad, y trata de abordar cada asunto con el mayor conocimiento posible", dijo Binoche.
Críticos dijeron que la nueva película de Hammer merecía la pena la espera, y Variety la calificó de "impactante y emocionalmente compleja", mientras que IndieWire elogió la "apasionante" interpretación de Binoche.
(Reporte de Swantje Stein, redacción de Miranda Murray y Nick Zieminski, editado en español por Daniela Desantis)