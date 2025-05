Juliette Binoche, Halle Berry, Carlos Reygadas... El jurado del 78º Festival de Cannes

Liderados por su presidenta, la actriz francesa Juliette Binoche, los miembros del jurado del Festival de Cannes tendrán que elegir entre las 21 películas en competición para otorgarle la codiciada Palma de Oro.

- Juliette Binoche -

Estuvo en la Croisette en 1985 con su primer papel. Cuatro décadas después, la intérprete Juliette Binoche es una de las estrellas francesas con más prestigio internacional, con colaboraciones a las órdenes de pesos pesados del séptimo arte (Michael Haneke, David Cronenberg, Abbas Kiarostami...).

Actriz ecléctica y comprometida, a sus 61 años puede presumir de haber participado en unas 70 películas y logrado algunos de los premios más importantes, entre ellos un Óscar por "El paciente inglés".

- Halle Berry -

Halle Berry se convirtió en 2002 en la primera afroamericana en conseguir un Óscar a la mejor actriz por "Monster's Ball" de Marc Forster.

La actriz, de 58 años, ha trabajado en algunas películas de cine independiente, como "Jungle Fever" (1991), de Spike Lee, pero ha desarrollado casi toda su carrera en las grandes producciones, como cuando fue la chica Bond en "Otro día para morir", Catwoman o la mutante Tormenta en la saga X-Men.

En 2020, se puso por primera vez detrás de la cámara en "Herida", en la que interpreta a una luchadora de MMA que vuelve al ring.

- Hong Sang-soo -

El cineasta surcoreano Hong Sang-soo, de 64 años, es un habitual de Cannes. Cuatro de sus filmes han competido por la Palma de Oro, entre ellos "La mujer es el futuro del hombre" (2004), y otros cuatro participaron en la sección paralela Una Cierta Mirada.

Su filmografía intimista no deja de crecer. En los últimos cinco años, rodó siete películas y actualmente trabaja en un largometraje titulado "At the middle of life".

- Carlos Reygadas -

El cineasta mexicano Carlos Reygadas, de 53 años, es otro habitual del certamen francés. Su primera película, "Japón", logró una mención especial Cámara de Oro, y luego obtuvo el Premio del Jurado por "Luz silenciosa" (2007) y el galardón a la mejor dirección por "Post Tenebras Lux" (2012).

Es uno de los directores más famosos del cine mexicano, junto a Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón o Guillermo del Toro.

- Leïla Slimani -

La escritora franco-marroquí Leïla Slimani es un miembro especial de este jurado: es la única cuyo trabajo no está en relación directa con el cine, pese a que su libro "Canción dulce", galardonado con el prestigioso premio francés Goncourt en 2016, fue adaptado a la gran pantalla.

Slimani, de 43 años, es una escritora de éxito en Francia y figura comprometida en el círculo literario. Es coautora, junto con el director de teatro Thomas Jolly, de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París en 2024.

- Jeremy Strong -

En 2024, Jeremy Strong llamó la atención en Cannes por su interpretación como mentor de Donald Trump en "The Apprentice", en liza por la Palma de Oro. Este personaje del abogado conservador le valió nominaciones al Óscar y a los Golden Globes.

El actor estadounidense, de 46 años, ha rodado con James Gray, Kathryn Bigelow o Steven Spielberg, y ha trabajado en teatro y televisión, como en la exitosa serie de "Succession", con la que ganó un Emmy y un Golden Globe.

- Payal Kapadia -

La directora y guionista india Payal Kapadia convenció en 2024 al jurado de Cannes con "La luz que imaginamos", su ópera prima, con la que ganó el Gran Premio.

Con esta película, que celebra la amistad entre mujeres, India volvió al certamen más importante de cine del mudo, tras más de tres décadas ausente.

La cineasta, de 39 años, se dio a conocer por su trabajo documental, como "Una noche sin saber nada" (2021) sobre una estudiante de cine india.

- Alba Rohrwacher -

Actriz italiana de proyección internacional, Alba Rohrwacher, de 46 años, empezó rodando con compatriotas como Luca Guadagnino o Marco Bellocchio, pero luego trabajó con cineastas extranjeros, como el francés Arnaud Desplechin o el estadounidense Noah Baumbach.

También rueda en las películas de su hermana Alice Rohrwacher, quien ha competido varias veces en Cannes, entre ellas "La quimera" (2023) y "El país de las maravillas" (2014), ganadora del Gran Premio.

- Dieudo Hamadi -

El director Dieudo Hamadi, de 41 años, trajo la República Democrática del Congo (RDC) a Cannes en 2020, al formar parte de la selección oficial con su documental "Río abajo hacia Kinshasa".

El filme, que denuncia el destino de las víctimas de conflictos armados frente a la indiferencia de los gobiernos, lo ha convertido en un comprometido observador de los conflictos en su país.

