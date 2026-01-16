Julio Iglesias tacha acusaciones sexuales de exempleadas de "absolutamente falsas"

El cantante español Julio Iglesias calificó la madrugada del viernes de "absolutamente falsas" las acusaciones de dos exempleadas por delitos sexuales y trata de personas.

"Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza", escribió el artista en Instagram, en su primera reacción desde que el escándalo estallara el martes.

"Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa", escribe también la estrella de la canción en español, famoso en todo el mundo.

"Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave", agregó.

"No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas", concluye en este mensaje que finaliza estampando su firma.

Dos exempleadas denunciaron a Julio Iglesias por "hechos 'que podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre', 'delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual'", según anunciaron esta semana Women’s Link Worldwide y Amnistía Internacional, las asociaciones que las apoyan.

Los presuntos abusos habrían ocurrido en 2021, en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas. Por entonces, las mujeres tenían 22 y 28 años, según detalló la investigación periodística realizada por la televisión estadounidense Univisión y el medio español elDiario.es, que destaparon el caso.

En una rueda de prensa conjunta el miércoles, Women’s Link Worldwide y Amnistía Internacional añadieron que la Fiscalía española tomará declaración próximamente a las dos denunciantes, a las que les ha otorgado la condición de testigos protegidos.

El escándalo estalló el martes, cuando la cadena estadounidense Univisión y el medio español elDiario.es publicaron una investigación con las acusaciones de una extrabajadora del servicio doméstico y una exfisioterapeuta del cantante, el artista latino que más discos ha vendido en el mundo.

Ambas denunciaron haber sido sometidas a vejaciones y acoso sexual, que en el caso de una de las mujeres incluía penetraciones no consentidas.