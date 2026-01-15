Julio Iglesias, "todo se va a aclarar"

Se lo dijo a la revista Hola, señalando que "quiere llegar al fondo de esta cuestión y que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido".

Insistió en que "la verdad llegará muy pronto" y que "todo se aclarará".

El entorno del artista, señala la revista del corazón, niega "totalmente los hechos y muestra su estupor ante lo que está sucediendo".

Las denunciantes, una ex trabajadora del servicio doméstico y una fisioterapeuta de sus casas de Punta Cana (República Dominicana) y Lyford Cay (Bahamas), aportaron fotografías, grabaciones y documentos de las presuntas agresiones sexuales de Iglesias, de 82 años, en 2021 que fueron sacadas a la luz por una investigación de ElDiario.es en colaboración con Univisión Noticias.

La fiscalía de la Audiencia Nacional (máxima instancia judicial española), donde presentaron la denuncia el pasado 5 de enero, les tomará declaración como testigos protegidos, según se supo ayer.

Iglesias reclutaba para su casa de Punta Cana a trabajadoras de entre 25 y 35 años, a quienes pedía cinco fotos, sin estudios y afrodescendientes, señala una de las ex empleadas que le acusó de agresión sexual.

El artista no contrataba "a personas estudiadas y cultas.

Eran chicas que él sabía que tenían necesidades y que no tenían estudios, en su mayoría", declara a ElDiario.es y Univisión Noticias, los medios que sacaron a la luz las denuncias este martes.

"Siempre buscaba mujeres morenas, afrodescendientes. Siempre les preguntaba su descendencia, si era dominicana-dominicana, si eran dominicanas mezcladas con europeos o si eran haitianas", añade.

Los anuncios para acceder a los trabajos de cocina y limpieza de la casa se publicaban en Instagram con el número de teléfono de la encargada de la casa de Iglesias, quien, según el testimonio de una de las denunciantes, participaba en los encuentros sexuales.

Se les pedían que enviaran cinco fotos.

Una de las trabajadoras se dio cuenta del motivo de enviar una imagen de cuerpo entero: "me di cuenta de que a él le agrada que las personas que estén a su alrededor estén en buen estado físico. Incluso llegué a escucharlo decir que había unas chicas que entraron a trabajar a su villa que se pusieron gordas, y él las mandó botar".

El artista, según una de las ex empleadas que le denunció, miraba una foto y decía "esta me gusta", y cuando ella le preguntó ¨por qué?, contestó: "porque se ve limpia, los dominicanos son unos guarros". (ANSA).