Julio Salinas: "La eliminación del Barça de Champions es un mazazo, ahora solo vale ganar títulos"

El ex futbolista del FC Barcelona Julio Salinas reconoció que la eliminación del conjunto azulgrana en cuartos de final de la Liga de Campeones a manos del Paris Saint-Germain fue "un mazazo" en una temporada que calificó de "mala" por no ganar "ninguno de los cuatro títulos" y "solo" eso "vale, ya que considera que la ventaja del Real Madrid en Liga es "muy grande" como para recortarla.

"Lo fácil sería decir 'pasamos página, la Liga continúa, hay que pensar en la Liga, hay que pensar en el Clásico, hay aspiraciones de poder ganar la Liga'. Pero esta semana ha sido muy mala, muy dura, porque has dicho adiós a la Champions cuando todo el mundo pensaba que íbamos a pasar. Es un mazazo, viendo encima la trayectoria del Barça, la mejoría y cómo estaba jugando", analizó Salinas durante el Desafío Nacex de Pádel con motivo del Clásico de este domingo entre Barça y Real Madrid.

Además, el aficionado azulgrana debe "sumar la victoria de Real Madrid" sobre el Manchester City, "el mejor equipo sin duda", para estar en semifinales de la Champions. "Vimos a un City espléndido, increíble, y en cambio el Madrid, con sus armas, es capaz de pasar una eliminatoria, competirle al City y ganarle", elogió.

"El City es el mejor equipo del mundo con mucha diferencia, lleva ya cuatro o cinco años que lo es, el que mejor juega, el que tiene los mejores jugadores y el que da más espectáculo. Pero en el fútbol no siempre gana el mejor y ayer se vio. Al City le pasó un poco como al Barça de Messi, ganan muchos títulos, pero este City ahora lleva una Champions, aunque tenía que tener ya tres", reflexionó.

El siguiente paso para Real Madrid y Barça será el Clásico de este domingo (21.00) en el Santiago Bernabéu, partido en el que los blaugranas "necesitan la victoria" para recortar la distancia actual de ocho puntos. "El empate tampoco te permite nada, no te ayuda. Si hay que ser realistas, incluso casi ni con la victoria vas a ser campeón de Liga", dijo resignado.

"La ventaja es muy grande. Una victoria por lo menos te daría esperanza, la ilusión de que el Madrid pueda pinchar, pero es muy complicada la situación. Eso sí, una victoria te daría una alegría, en estos momentos estamos faltos de alegría, y siempre vendría bien. Según está el fútbol, solo vale ganar títulos. El Barça ya no mira los Clásicos en el aspecto de la victoria me salva la temporada", agregó.

Así, Salinas cree que la temporada del Barça es "mala" porque "no ha ganado ningún título de los cuatro posibles". "Al principio de temporada no había muchas ilusiones por cómo estaba la situación del Barça, pero luego ves el equipazo que formó de la nada y creo que puede competir por todo y puede ganar todo. Si no ganas títulos, pues un aprobado", explicó.

No obstante, Salinas defendió que "fue positivo" que Xavi Hernández anunciara su marcha a final de temporada, "porque el equipo reaccionó". "Aunque han perdido quizás el partido más importante de la temporada, pero fue un revulsivo. A mí me gustaría que se quedara, le tenemos un cariño especial. Y no puedes empezar a dar bandazos, es un problema también de elección de entrenador", indicó.

Finalmente, el exfutbolista celebró la Copa del Rey cosechada por el Athletic Club ante el Mallorca, aunque recordó que la de 1984 fue "única". "Era la primera vez que salía la Gabarra, no era una costumbre, nosotros lo montamos y fue totalmente improvisado. Cuando tú tienes a una ciudad, a todo el mundo, y nunca ganas, hay muchas veces que se puede discutir la filosofía o que hay un chico que es muy bueno que es Nico Williams y está pensando que si el Madrid, el Barça...", concluyó.