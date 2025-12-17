Junior de Barranquilla, campeón del torneo Clausura de Colombia

El Junior de Barranquilla se coronó campeón del torneo Clausura del fútbol colombiano este martes, al vencer 1-0 de visita al Deportes Tolima en el partido de vuelta de la final.

El Tiburón, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, ya había goleado 3-0 en el cotejo de ida, disputado el viernes en Barranquilla.

Junior llegó de esta manera a su undécima estrella de la liga colombiana y además se clasificó para la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026.

Este triunfo hay que "dedicárselo a todo el grupo a todos los que trabajaron en todos este semestre por este gran logro (...) hoy tenemos esa gran satisfacción de haber conseguido esa estrella número once", dijo emocionado el mediocampista Didier Moreno.

Deportes Tolima recibió a Junior en su casa en Ibagué, pero no pudo revertir la goleada sufrida en la ida pese a que el visitante se quedó al minuto 41 con un hombre menos, por la expulsión de Guillermo Paiva.

José Enamorado, extremo de 26 años, se consagró como la gran figura del Tiburón al marcar el tanto de la victoria en el minuto 17.

Enamorado se dijo orgulloso de "ganar esta final con el equipo de mis amores, yo creo que eso no tiene precio, quiero dedicarle este triunfo, esta medalla a mi familia a mi esposa, a mi hija".

Con jugadores de experiencia como el delantero Teófilo Gutiérrez, que sustituyó a Enamorado en el minuto 63, Junior corona un destacado campeonato donde eliminó en los cuadrangulares semifinales a grandes como Atlético Nacional, América de Cali e Independiente Medellín.

El entrenador Alfredo Arias, reconocido por su estilo de juego atrevido, logra ser campeón en Colombia tras varios intentos fallidos con otros clubes.

Antes había ganado en el fútbol de su país con Montevideo Wanderers y Peñarol y en Ecuador con el Emelec.

Pese a tener el músculo financiero que en el pasado le permitió adquirir a varias estrellas, esta vez Junior conquistó el título con una plantilla menos fulgurante con el exinternacional cafetero Teo Gutiérrez como suplente a sus 40 años.

Otro internacional, Carlos Bacca, de 39 años, también hace parte del plantel, pero se perdió todo el torneo por lesión.

El Junior e Independiente Santa Fe, campeón del torneo Apertura, representarán a Colombia en la fase de grupos de la Libertadores de 2026.

Independiente Medellín y Tolima deberán jugar las fases previas de la Libertadores.

Para la Copa Sudamericana 2026 se clasificaron Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali y Bucaramanga.