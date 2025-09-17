Junta activa el protocolo de sanidad animal tras detectar patos con gripe aviar en el lago de Valdeluz de Yebes

GUADALAJARA, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha activado el protocolo de sanidad animal tras detectar patos con gripe aviar en el lago del parque Valdeluz en la localidad guadalajareña de Yebes para evitar la propagación de la enfermedad. De momento, se desconoce el origen de este virus.

Así lo ha indicado la consejera de Desarrollo Sostenible Mercedes Gómez, que tras reunirse en Madrid con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha sido preguntada por esta cuestión. "El ayuntamiento dio el aviso de que existían unas aves, en concreto unos patos, que podían estar enfermos de gripe aviar. Recogimos esas aves y las llevamos a analizar a los laboratorios competentes y se ha detectado que, efectivamente, estaban infectadas por gripe aviar", ha explicado la consejera, que ha añadido que el propio Consistorio ha cerrado el acceso al lago.

"Los protocolos, desde el punto de vista de sanidad animal, son claros. Hay que establecer perímetros de protección, hay que controlar qué personas son las que han tenido contactos o posibles contactos con estas aves para vigilarlas y comprobar que no existe riesgo de exposición o de contagio de este virus", ha añadido la titular regional de Desarrollo Sostenible, que ha concluido añadiendo que su departamento seguirá vigilante.