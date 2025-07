Junta afirma que Montero viene a Andalucía “a esconderse entre aplausos de los suyos” sin dar “explicaciones” de nada

SEVILLA, 12 Jul. 2025 (Europa Press) - La portavoz del Ejecutivo andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha manifestado que la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha venido este sábado a Andalucía a "esconderse entre los aplausos de los suyos" y sin dar "explicaciones" sobre varios asuntos. En un audio, España ha manifestado este sábado que Montero aterriza en Andalucía --con un acto hoy en Jerez de la Frontera-- como candidata del PSOE-A a la Junta "con mucho plomo en las alas porque llega a punto de culminar la mayor traición" a esta comunidad, como es la financiación "singular y privilegiada" a Cataluña, y con el nuevo "agravio" que supone la llegada de más de 600 menores extranjeros no acompañados, mientras que prácticamente ninguno irá a Cataluña y País Vasco. Ha añadido que Montero tampoco ha dado explicaciones de la "ramificación de la trama corrupta del PSOE en Andalucía" ni de por qué desde el socialismo andaluz "se sostiene y se alienta" al que fuera asesor en la Moncloa Francisco Salazar cuando "ha sido ella misma la que ha tenido que echarlo" tanto del citado cargo como "del propio PSOE". Por lo tanto, según España, "no es una buena semana para la señora Montero y para su inicio en esta candidatura a la Junta, pero parece que no va a tener semanas buenas porque realmente aquí en Andalucía, los andaluces ya la tienen calada, tienen memoria y recuerdan perfectamente cómo destrozó la sanidad o elevó considerablemente la deuda" de la comunidad, en su etapa como consejera en anteriores gobiernos socialistas. En su opinión, con el acto de este sábado en Jerez de la Frontera (Cádiz) viene "a esconderse entre los aplausos de los suyos como ha hecho Pedro Sánchez en el Congreso" con los socios de su gobierno. España se ha mostrado convencida de que los andaluces "ya están cansados de tanto aplauso y lo que quieren son explicaciones de por qué cuando hay que elegir entre el interés de Pedro Sánchez y el interés de Andalucía, la señora Montero siempre elige a Pedro Sánchez por encima de Andalucía". Para la consejera, si a los socialistas andaluces les quedara algo de "dignidad, lo normal es que le pidieran cuentas a Montero de qué está pasando y qué va a pasar con la financiación singular y privilegiada al independentismo y a Cataluña, como está ocurriendo en otros territorios donde el PSOE se está plantando". Sin embargo, en Andalucía, "los socialistas han dejado de ser socialistas y ahora son sanchistas". Frente a esa situación, ha defendido que los andaluces pueden tener la "tranquilidad" de que esta comunidad cuenta con un gobierno del PP-A "serio, moderado y trabajador y que es la antítesis del sanchismo y de su delegada en Andalucía, la señora Montero".