Junta autoriza el regreso de desalojados por el incendio salvo de Santa Ana de la Albaida

CÓRDOBA, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - La Junta de Andalucía ha autorizado el regreso de los vecinos desalojados de forma preventiva en la tarde de este martes por el incendio forestal declarado en Córdoba, salvo los residentes en la urbanización Santa Ana de la Albaida --60 viviendas y 180 personas--, según ha informado la dirección del operativo tras la reunión en la mañana de este miércoles del Comité de Operaciones en el Puesto de Mando Avanzado y que mantiene activa la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca). El incendio, que se originó en las inmediaciones de la carretera CO-3402, en la zona del Castillo de La Albaida, obligó a la evacuación de más de 500 personas. En total, se procedió a la evacuación de manera preventiva de 60 viviendas de la Urbanización Santa Ana de la Albaida, 12 en la zona del Patriarca y 30 viviendas de la zona de la Cuesta del Reventón, así como 200 personas en el club social y una veintena en el Hotel Castillo. Sólo ocho personas han pernoctado en un hotel de la ciudad. El Ayuntamiento ha habilitado un punto de información para afectados en la Glorieta Rafael Rivas Gómez. Al respecto, el consejero de la Presidencia y director del Plan, Antonio Sanz, ha destacado el trabajo realizado por el operativo "que ha evitado que las llamas se acercaran a la zona de Las Ermitas, que no se ha visto afectada". "El perímetro es muy irregular, de unos ocho kilómetros, con mucha dificultad para su cierre, pero sí podemos decir que la evolución de la noche ha sido buena", ha resaltado. Sanz ha explicado que "sobre las 01.00 horas se produjo una reactivación en el flanco derecho que produjo unas carreras ascendentes muy visibles y reposicionó el incendio en un barranco, amenazaba a una zona crítica, el Camino del Reventón, muy cerca de Las Ermitas, que no se han visto afectadas". Durante la noche se ha conseguido asegurar buena parte de la zona sur del incendio con maquinaria pesada y sumar medios y personal, tanto en el flanco derecho, como en el flanco izquierdo. "Esta última era la zona que presentaba mayor potencial de propagación y vulnerabilidad de viviendas, pero los medios desplegados han contenido el avance en ambos flancos y aunque en el interior del incendio seguimos teniendo puntos calientes y zonas con bastante potencial de retorno --áreas dónde la vegetación ha tenido una combustión incompleta y podría reactivarse--, el incendio está contenido desde hace ya algunas horas y el perímetro no crece, ni evoluciona en sus frentes", ha manifestado el consejero. Además, ha trasladado, una vez más, el agradecimiento, reconocimiento y "la admiración por la labor que realiza el dispositivo del operativo Infoca que ha trabajado muy intensamente, junto a bomberos, y siempre en colaboración con los cuerpos y las fuerzas de seguridad y los equipos municipales, Policía Local y Protección Civil, para minimizar los efectos del incendio y, sobre todo, avanzar en su estabilización". "Esperamos que con la incorporación esta mañana de los medios aéreos continúe la evolución favorable, que es lo que deseamos", ha expresado. Por el momento, y en cuanto a la afectación al tráfico, continúan cortados los accesos a la zona en la carretera CO-3402 a la altura del kilómetro 6,700, así como en la CO-3314 en el cruce del Asuán. El Teléfono de Emergencias 112 ha recibido desde las 19,07 horas del martes casi 150 llamadas alertando del intenso humo en la zona cercana a la carretera CO-3402, por lo que el 112 activó a los efectivos del Plan Infoca, a la Guardia Civil, a los Bomberos de Córdoba, a la Policía Nacional y a su Unidad de Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma, al Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y a la Policía Local. EFECTIVOS DESPLEGADOS Durante la madrugada y en estos momentos trabajan más de 200 efectivos en la zona: ocho grupos bomberos forestales, dos bricas, cinco técnicos de operaciones y uno de extinción, tres agentes de medio ambiente, cuatro autobombas y un buldócer, así como la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT) provincial, una unidad de análisis de incendios forestales (Unasif), una Unidad de Sistemas de Emergencias (Usisem), que ha realizado tareas de apoyo a la dirección de extinción con drones, y una Unidad Médica para Incendios Forestales (UMIF). A partir de las 08,00 horas se han incorporado, de forma escalonada, medios aéreos a la zona: un helicóptero ligero y otro pesado, dos aviones de carga en tierra y un avión de coordinación. Trabajan, asimismo, Centro de Emergencias Sanitarias 061, Cruz Roja, voluntariado de Protección Civil y el Grupo de Pronto Auxilio 7 fincas. Mientras, Cruz Roja apoya el dispositivo de emergencia en respuesta al incendio en las faldas de la Sierra de Córdoba con el despliegue de 22 personas, dos ambulancias, un furgón frigorífico, un vehículo de logística y tres de traslado de personas y un transporte adaptado, según ha informado la institución humanitaria. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, aseguró a última hora de este martes que se habían vivido "momentos de mucho riesgo" y de pronósticos desfavorables que llevaron a desalojar unas 100 viviendas en enclaves como Santa Ana de Albaida, Casilla del Aire, el núcleo urbano de la Carretera de las Ermitas y el club Vistasierra, así como el hotel de Castillo de la Albaida.