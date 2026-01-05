Junta birmana anuncia liberación de más de 6.000 presos por amnistía anual

La junta militar de Birmania anunció el domingo que liberará a más de 6000 presos como parte de una amnistía anual con motivo del día de la independencia del país.

"El presidente en ejercicio de la Unión de la República de Birmania perdonó a 6134 prisioneros masculinos y femeninos que cumplen sentencias en prisiones, centros de detención y campamentos", indicó el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de la junta en un comunicado.

Otros 52 extranjeros también serán liberados y deportados, indicó en otro comunicado.

Los militares han detenido a miles de manifestantes y activistas desde el golpe de febrero de 2021 que puso fin al breve experimento democrático birmano y hundió al país en una guerra civil.

La amnistía anual de presos "por motivos humanitarios y de compasión", según el consejo, se realiza con motivo de los 78 años de la independencia del dominio colonial británico.

Cientos de personas esperaban la liberación de sus familiares frente a la prisión de Insein, en Rangún, levantando papeles con los nombres de los prisioneros, indicó un periodista de AFP.