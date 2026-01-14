Junta birmana rechaza demanda en la CIJ por genocidio contra minoría rohinyá

Una demanda en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Birmania por genocidio contra la minoría rohinyá es "defectuosa y sin fundamento", afirmó el miércoles la cancillería del país asiático.

Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores birmano llamó a la corte internacional a "alcanzar su fallo con base en los hechos y la ley estrictamente dentro del marco de la Convención sobre el Genocidio".

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) inició el lunes en La Haya tres semanas de audiencias sobre las denuncias presentadas por Gambia de que Birmania cometió genocidio contra los rohinyás en 2017.

Cientos de miles de musulmanes rohinyás huyeron de la violencia del ejército birmano y milicias budistas hacia el vecino Bangladés.

Los desplazados contaron historias desgarradoras de violaciones masivas, incendios intencionales y asesinatos.

En el primer día de audiencias, el ministro de Justicia de Gambia, Dawda Jallow, afirmó que los rohinyás de Birmania "han sido objeto de destrucción".

Los abogados de Birmania iniciarán el viernes su respuesta ante la corte.

"Las denuncias formuladas por Gambia son defectuosas y sin fundamento en los hechos y la ley", afirmó el gobierno birmano en el comunicado.

"Informes tendenciosos basados en pruebas poco fiables no pueden sustituir la verdad", agregó.

Actualmente, 1,17 millones de rohinyás viven hacinados en campamentos deteriorados a lo largo de unos 32 kilómetros cuadrados en Cox's Bazar, en Bangladés.

La decisión final en la demanda podría demorar meses o incluso años.

La CIJ no tiene cómo hacer cumplir sus decisiones, pero un fallo a favor de Gambia podría aumentar la presión política sobre la junta militar que gobierna Birmania desde 2021.