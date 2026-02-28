Junta de agencia nuclear de la ONU se reunirá el lunes para tratar el tema Irán a pedido de Rusia

VIENA, 28 feb (Reuters) - La junta directiva del Organismo Internacional de Energía Atómica, el cuerpo de control nuclear de la ONU, celebrará una reunión de emergencia el lunes a las 0800 GMT para discutir los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el sábado, informó la entidad en un comunicado.

La reunión fue solicitada por Rusia.

Cualquier miembro de la junta puede convocar una reunión.

La reunión de emergencia del lunes comenzará una hora antes de la reunión trimestral de la junta, programada desde hace tiempo, en la que el programa nuclear de Irán ya figuraba en el orden del día. Diplomáticos afirmaron que no había indicios de que las instalaciones nucleares iraníes hubieran sido atacadas el sábado. (Reporte de Francois Murphy; editado en español por Javier Leira)