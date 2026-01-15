Junta de Birmania dice haber desmantelado laboratorios de metanfetamina

La junta militar de Birmania informó el miércoles que desmanteló tres laboratorios de metanfetamina en la selva, cuya producción se calcula en un tercio del total de incautaciones de esta droga sintética el año pasado en el país.

El país del sudeste asiático es un foco de tráfico de drogas, y la guerra civil desatada por el golpe de Estado militar de 2021 tuvo como efecto un aumento de la producción y contrabando de estupefacientes, según analistas.

Varios grupos rebeldes se reparten el control del territorio birmano que no está en manos de la junta, y todas las partes enfrentan acusaciones de utilizar dinero de las drogas para financiarse.

El ejército birmano organizó una visita de periodistas, incluida la AFP, a los laboratorios decomisados cerca de la ciudad de Hsipaw, en el noreste del país.

Los laboratorios son del tamaño de pequeñas aldeas, con sus propias carreteras, viviendas e infraestructura eléctrica y de agua.

Durante la visita se observaron máscaras antigás y guantes de goma en el piso, así como barriles llenos de lo que según los policías era metanfetamina en cristal, lista para ser triturada y comprimida en pastillas.

"Es la mayor incautación y destrucción realizada en una operación antidrogas en nuestra historia", declaró a periodistas el portavoz de la junta, Zaw Min Tun, en la localidad de Pyin Oo Lwin.

La policía señaló que los tres laboratorios produjeron más de un tercio de las 37 toneladas de metanfetamina decomisada en 2025 en Birmania.

El ejército birmano indicó haber descubierto los laboratorios de metanfetamina al recuperar territorios de manos de los rebeldes.