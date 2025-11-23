Junta de Birmania dice que arrestó a cerca de 1.600 extranjeros en centro de estafas

La junta militar de Birmania anunció el domingo el arresto de casi 1.600 extranjeros en cinco días de operativos contra un centro de estafas por internet en la frontera con Tailandia.

Tras haber sido criticado por hacer la vista gorda, el gobierno intensificó desde febrero las acciones contra esta industria ilícita.

Según la junta, "1.590 extranjeros que entraron ilegalmente a Birmania fueron arrestados" del 18 al 22 de noviembre en allanamientos contra el sitio de apuestas y estafas de Shwe Kokko, informó el diario estatal The Global New Light of Myanmar.

"Además, las autoridades decomisaron 2.893 computadoras, 21.750 celulares, 101 receptores satelitales Starlink" y otros equipos, agregó el diario.

Grandes centros de fraudes han proliferado en las zonas fronterizas de Birmania, donde se contactan personas por internet para estafarlas con propuestas de romance o negocios por miles de millones de dólares anuales.

Una investigación de AFP reveló en octubre esos centros de estafas contaban con multitud de receptores del servicio de internet satelital Starlink.

Tras la revelación, la empresa propiedad de Elon Musk indicó que deshabilitó más de 2.500 de esos aparatos en las zonas donde se ubican esos centros.

En unos videos publicados por medios locales, aparece una aplanadora destruyendo cientos de monitores de ordenadores y numerosos teléfonos móviles en el centro de Shwe Kokko.

China es un apoyo clave de la junta birmana, pero analistas afirman que Pekín está molesto por la cantidad de operaciones que estafan y reclutan a sus ciudadanos.

Solo el sábado fueron detenidas 223 personas acusadas de participar en apuestas y fraudes por internet en Shwe Kokk, 100 de ellos ciudadanos chinos, según The Global New Light of Myanmar.

sco/fox/mas/jvb