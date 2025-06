Junta de gobernadores de OIEA concluye que Irán no cumple con sus obligaciones nucleares

VIENA (AP) — La junta de gobernadores de la agencia de control nuclear de Naciones Unidas determinó formalmente el jueves que Irán no cumple con sus obligaciones nucleares por primera vez en 20 años, una decisión que podría provocar más tensiones y poner en marcha una iniciativa para restablecer las sanciones de la ONU a Teherán más adelante este año.

La junta del Organismo Internacional de Energía Atómica, que representa a los países que forman parte de la agencia, votó a favor de la resolución en una reunión en Viena, según diplomáticos que hablaron bajo condición de anonimato para revelar el resultado de la votación a puerta cerrada.

En el borrador de la resolución visto por The Associated Press, la junta de gobernadores renueva su llamado a Irán para que proporcione respuestas "sin demora" en una investigación de larga duración sobre los rastros de uranio encontrados en varios lugares que Teherán no ha declarado como instalaciones nucleares.

Los funcionarios occidentales sospechan que los rastros de uranio podrían proporcionar evidencia de que la República Islámica tuvo un programa secreto de armas nucleares hasta 2003.

La resolución fue presentada por Francia, Reino Unido y Alemania, así como por Estados Unidos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa