Junta de Gobierno Banxico seguirá valorando hacia adelante nuevos recortes a tasa clave: minuta

CIUDAD DE MEXICO, 9 oct (Reuters) - La junta de gobierno del banco central mexicano (Banxico) valorará hacia adelante recortes adicionales a la tasa de interés de referencia, para lo que tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación, según la minuta de la última decisión de política monetaria divulgada el jueves.

El Banco de México redujo a finales de septiembre su tasa de interés clave en 25 puntos básicos (pb), a 7,50%. Desde principios de 2024, la ha recortado en 375 pb después de haberla llevado a su máximo nivel histórico del 11,25%. (Reporte de Raúl Cortés Fernández y Natalia Ramos)