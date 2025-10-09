Junta de Gobierno Banxico seguirá valorando hacia adelante nuevos recortes a tasa clave

(Añade detalles, citas, contexto)

CIUDAD DE MEXICO, 9 oct (Reuters) - La junta de gobierno del banco central mexicano (Banxico) continuará valorando hacia adelante recortes adicionales a la tasa de interés de referencia, en consonancia con la estrategia restrictiva mostrada desde hace un año y medio, según la minuta de la última decisión de política monetaria divulgada el jueves.

El Banco de México redujo a finales de septiembre su tasa de interés clave en 25 puntos básicos (pb), a un 7,50%. Desde principios de 2024, la ha recortado en 375 pb después de haberla llevado a su máximo nivel histórico del 11,25%.

"Las acciones que se implementen serán tales que la tasa de referencia sea congruente, en todo momento, con la trayectoria requerida para propiciar la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta de 3% en el plazo previsto", anticiparon en la minuta.

En el documento, los gobernadores de la entidad detallaron que para decidir el último recorte de la tasa de interés clave consideraron el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad mostrada por la actividad económica y los posibles impactos ante cambios en políticas comerciales a nivel global.

Algunos mencionaron que el balance de riesgos respecto de la trayectoria prevista para la inflación en el horizonte de pronóstico se mantiene sesgado al alza, aunque la mayoría consideró que dicho sesgo es menos pronunciado que el enfrentado entre 2021 y 2024.

La mayoría atribuyó la evolución favorable de la inflación general respecto de los niveles alcanzados en el segundo trimestre principalmente a la disminución de la inflación no subyacente.

La junta tomó en cuenta los datos de la inflación general en la primera quincena de septiembre, que se ubicó en 3,74%.

El instituto de estadística, Inegi, informó más temprano que el Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en septiembre en un 3,76% a tasa interanual, por encima del 3,57% de agosto, acelerándose pero menos de lo previsto, lo cual respaldaría las perspectivas de que el banco central continúe recortando su tasa de interés de referencia el resto del año. (Reporte de Raúl Cortés Fernández y Natalia Ramos)