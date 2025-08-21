Junta de Gobierno Banxico valorará hacia adelante recortes adicionales a tasa: minuta

(Añade detalles)

CIUDAD DE MÉXICO, 21 ago (Reuters) - La Junta de Gobierno del Banco central mexicano (Banxico) valorará hacia adelante recortes adicionales a la tasa de interés, para lo cual tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación, de acuerdo con la minuta de la última decisión de política monetaria divulgada el jueves.

El Banco de México redujo a principios de agosto su tasa de interés clave en 25 puntos básicos (pb), a un 7,75%, en una decisión dividida, llevándola a su menor nivel en tres años. Desde principios de 2024, la ha recortado en 350 pb después de haberla llevado a su máximo nivel histórico del 11,25%.

En la minuta, la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno del banco central resaltó que se continúa esperando que la inflación general converja a la meta oficial del +/-3% en el tercer trimestre de 2026.

Además, la mayoría señaló también que el incremento en meses recientes de la inflación subyacente "refleja el aumento en la de mercancías que más que ha compensado la reducción gradual en la de servicios".

Algunos consideraron que a pesar de un ligero repunte, la economía mexicana mantiene un bajo dinamismo y la mayoría externó que prevalecen condiciones de holgura y anticipó que estas podrían profundizarse. (Reporte de Raúl Cortés Fernández Editado por Javier Leira)