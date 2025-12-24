Junta de Guinea-Bisáu libera a seis opositores detenidos durante el golpe

La junta militar que gobierna Guinea-Bisáu anunció el martes que liberó a seis miembros de la oposición política que permanecían detenidos desde el golpe de Estado del mes pasado.

Los seis liberados eran colaboradores cercanos de Domingos Simões Pereira, líder del partido PAIGC, que condujo al país africano a la independencia de Portugal en 1974.

Pereira permanece detenido desde el golpe.

Las liberaciones son una "señal de buena fe y un compromiso para el retorno a la normalidad constitucional y el respeto de los derechos internacionales", afirmó el Alto Mando Militar, órgano rector de la junta, en un comunicado al que accedió la AFP.

El ejército tomó el poder el 26 de noviembre tras derrocar al mandatario saliente, Umaro Sissoco Embalo, luego de unas elecciones presidenciales.

A continuación, los militares suspendieron el proceso electoral y anunciaron que tomaban el control del país durante un año.

Otro candidato de la oposición, Fernando Dias, se refugió en la embajada de Nigeria, mientras que Embalo huyó del país tras ser detenido brevemente en el momento del golpe.

Guinea-Bisáu ya sufrió cuatro tomas del poder por militares y una larga serie de intentos de insurrección desde que obtuvo la independencia.