Junta de Guinea-Bisáu libera al líder opositor Domingos Simoes Pereira

La junta militar que gobierna Guinea-Bisáu liberó este viernes al líder opositor Domingos Simoes Pereira, capturado durante el golpe de Estado en noviembre, constató un periodista de la AFP.

Este país en África Occidental es gobernado desde el 26 de noviembre por una junta militar que tomó el poder tras derrocar al mandatario saliente Umaro Sissoco Embalo, luego de las elecciones presidenciales.

El reconocido líder opositor Simoes Pereira estaba detenido en la cárcel de Segunda Esquadra.

Simoes Pereira es líder del PAIGC, partido que condujo a la independencia de Guinea-Biséau en 1974. Había sido excluido de las presidenciales por presentar su candidatura demasiado tarde. Luego apoyó al candidato Fernando Dias, principal adversario del presidente Embalo en las elecciones del 23 de noviembre.

El opositor fue liberado el viernes por la noche y escoltado hasta su domicilio en la periferia de la capital, constató un periodista de la AFP.

Decenas de habitantes y militantes del PAIGC le recibieron en su domicilio.

También estuvo presente el ministro senegalés de Defensa, el general Birame Diop. "Se acaba de abrir una página de distensión. Ahora hay que avanzar hacia el diálogo", dijo.

En diciembre, otros seis miembros de la oposición, detenidos junto a Simoes Pereira, habían sido liberados.

Guinea-Bisáu ya sufrió cuatro tomas del poder por militares y una larga serie de intentos de insurrección desde que obtuvo la independencia.