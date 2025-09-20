Junta de Justicia de Perú suspende a fiscal general por presunto desacato

LIMA, 19 sep (Reuters) - La Junta Nacional de Justicia (JNJ) de Perú suspendió el viernes por seis meses a la fiscal general Delia Espinoza, tras un proceso disciplinario por presunto desacato a la reincorporación de otra fiscal en medio de una pugna dentro de institución.

La suspensión fue confirmada por el abogado de Espinoza en una entrevista con la radioemisora local RPP, luego de que se difundiera en varios medios un oficio de la JNJ que dio cuenta de la "medida cautelar de suspensión provisional" de la fiscal.

Espinoza, que asumió el cargo en octubre del año pasado, había rechazado horas antes la actuación de la JNJ -que nombra, ratifica y sanciona a los jueces y fiscales-, alegando que el proceso disciplinario en su contra era "abusivo y arbitrario".

La fiscal fue cuestionada por la JNJ por no acatar una resolución en junio que ordenaba la reincorporación de la anterior exjefa del Ministerio Público, Patricia Benavides, investigada por presunto abuso de autoridad y encubrimiento personal. La funcionaria fue incorporada recién en agosto.

La suspensión de Espinoza se produce en momentos en que la fiscalía general investiga casos emblemáticos de corrupción contra altos funcionarios, que incluye a legisladores, magistrados, funcionarios y hasta la presidenta Dina Boluarte. (Reporte de Marco Aquino)