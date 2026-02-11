Junta de LA28 respalda a Casey Wasserman tras escrutinio por archivos de Epstein

LOS ÁNGELES (AP) — El puesto de Casey Wasserman como presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 está a salvo después de que el comité ejecutivo de la junta de LA28 se reunió el miércoles para analizar su aparición en archivos gubernamentales sobre Jeffrey Epstein publicados recientemente

A Wasserman no se le ha acusado de ninguna irregularidad en relación con Epstein, pero documentos difundidos por el Departamento de Justicia revelaron que, en 2003, intercambió correos electrónicos coquetos con Ghislaine Maxwell, quien, años después, sería acusada de ayudar a Epstein a reclutar a sus víctimas y abusar sexualmente de ellas

LA28 afirma que, con ayuda de un bufete externo, realizó una revisión de las interacciones pasadas de Wasserman con Epstein y Maxwell, con la plena cooperación de Wasserman

“El comité ejecutivo de la junta determinó que la relación del señor Wasserman con Epstein y Maxwell no fue más allá de lo que ya se ha documentado públicamente”, señaló el comité ejecutivo en un comunicado

“El Comité Ejecutivo de la Junta ha determinado que, con base en estos hechos, así como en el sólido liderazgo que ha demostrado durante los últimos diez años, el señor Wasserman debe seguir al frente de LA28 y entregar unos Juegos seguros y exitosos”, agregó

La semana pasada, el COI declinó ejercer presión pública adicional sobre Wasserman para que se hiciera a un lado

Wasserman ofreció una disculpa después de que se dieran a conocer los correos electrónicos. Manifestó que lamentaba su correspondencia con Maxwell, “que tuvo lugar hace más de dos décadas, mucho antes de que salieran a la luz sus horribles crímenes”

Wasserman ha dicho que voló en una misión humanitaria a África en el avión privado de Epstein por invitación de la Fundación Clinton en 2002. Su entonces esposa, Laura, lo acompañó

“Esta fue su única interacción con Epstein”, indicó el comité ejecutivo. “Poco después, intercambió los correos electrónicos, ya conocidos públicamente, con Maxwell”

Entre esos intercambios figuró que Wasserman le dijo a Maxwell: “Pienso en ti todo el tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para verte con un atuendo ajustado de cuero?”

La empresa homónima de Wasserman, dedicada al marketing deportivo y a la gestión de talentos, sigue perdiendo clientes por sus correos electrónicos a Maxwell

Abby Wambach, la exestrella del fútbol femenino de Estados Unidos, publicó en Instagram el miércoles que había dejado la agencia de Wasserman tras leer sus correos electrónicos incluidos en los archivos de Epstein

“Casey debería renunciar”, escribió Wambach. “Debería irse, para que más personas como yo no tengan que hacerlo”

Wambach se suma a la cantante Chappell Roan, ganadora de un Grammy, al abandonar la agencia de Wasserman. Otros cinco artistas han exigido que Wasserman deje su cargo en la agencia o han dicho que planean dejar de ser representados por ella

Algunos miembros del concejo municipal de Los Ángeles y de la junta de supervisores del condado han pedido que Wasserman renuncie a su puesto en los Juegos Olímpicos

