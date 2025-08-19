Junta declara “alerta” por incendios en toda CyL y “alarma extrema” en León, Zamora y Salamanca hasta el 22 de agosto
- 1 minuto de lectura'
VALLADOLID, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -
La Junta de Castilla y León ha declarado la situación de 'alerta' en toda la Comunidad entre los días 19 y 22 de agosto ante la persistencia de unas condiciones meteorológicas extremadamente adversas que han intensificado el riesgo de incendios forestales y la situación de 'alarma extrema' en las provincias de León, Zamora y Salamanca. Según la Consejería de Medio Ambiente, la prolongada sequía y el estrés hídrico severo de la vegetación, unidos a la virulencia mostrada por los fuegos registrados en los últimos días, han obligado a adoptar nuevas restricciones con el fin de salvaguardar la seguridad de la población y de los bienes.
Con la declaración de 'Alerta', se intensifican las limitaciones relacionadas con el uso del fuego y determinadas actividades que puedan originar chispas o deflagraciones tanto en el monte como en sus inmediaciones, quedando sin efecto las autorizaciones previamente concedidas. Además, la resolución eleva el nivel a 'Alarma extrema' en municipios de León, Zamora y Salamanca, donde se aplican medidas adicionales como la prohibición del uso de ahumadores en la actividad apícola, del empleo de maquinaria susceptible de provocar igniciones y del tránsito de personas y vehículos por los montes, salvo en casos de acceso a propiedades, actividades profesionales o actuaciones de emergencia.
La Consejería insiste en la necesidad de extremar las precauciones durante estas jornadas críticas y lanza un llamamiento expreso a la ciudadanía para evitar cualquier imprudencia que pueda desencadenar un conato de incendio, al subrayar que la mínima negligencia podría derivar en situaciones de grave riesgo para la población y el entorno natural.
