Junta destaca que la noche ha sido "muy positiva" y sin reactivaciones en el incendio de Jarilla

CÁCERES, 15 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Junta de Extremadura ha destacado que, tras la situación "absolutamente extrema" que ha vivido la región este pasado jueves con distintos incendios activos, la noche ha sido "muy positiva" y sin registrarse reactivaciones en el incendio en Jarilla (Cáceres). "Vivimos una situación de gravedad y de absoluta preocupación, pero, afortunadamente, la noche ha sido muy positiva", ha señalado en declaraciones a los medios este viernes el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, tras participar en otra reunión del Cecopi desde el Puesto de Mando Avanzado del 112 de Extremadura establecido en La Granja (Cáceres).

Con relación al incendio en Jarilla, cuya superficie arrasada estimada asciende a 4800 hectáreas y 50 kilómetros de perímetro, Bautista ha subrayado que, además de no haberse registrado reactivaciones en las poblaciones evacuadas, tampoco se ha producido un crecimiento de las zonas afectadas.

Pese a que en la última reunión del Cecopi se ha resuelto mantener el confinamiento de Oliva de Plasencia, así como la evacuación de los residentes en Jarilla, Villar de Plasencia, Cabezabellosa y otras pedanías de la zona, como medida preventiva, Bautista ha avanzado que espera que se conozcan "noticias positivas con respecto a la población" a lo largo del día.

"Si puede ser será y si no puede ser no será", ha remarcado el consejero señalando que ello solo será posible "siempre y cuando se den las condiciones del 100% de seguridad para todos los vecinos".

PREOCUPACIÓN POR LOS BULOS

En estos momentos, en el fuego en Jarilla preocupan a las autoridades una lengua en la zona de El Torno, sobre la que se está actuando esta mañana, así como otra al sur del incendio que va hacia el Embalse de Gabriel y Galán.

Asimismo, el consejero ha expresado su preocupación por las posibles reactivaciones que puedan producirse antes de las 18,00 horas por cuenta del viento ya que, a partir de entonces y "durante dos o tres días", se estima que el mismo dará "una tregua".

Por otra parte, Bautista ha querido poner el foco en los bulos que han surgido sobre este incendio, lamentando el "desasosiego" que estos generan entre la población evacuada que, ha asegurado, "está esperando a que se le dé información certera".

En este sentido, el consejero ha hecho un llamamiento a no hacer caso de las redes sociales y a informarse por los canales oficiales en aras de evitar la confusión sembrada por vídeos y documentos "falsos" que circulan por la red sobre daños a viviendas que no se han producido.

Como novedad en la gestión de este tipo de emergencias, en esa línea, Bautista ha informado de que ha pedido que se realice un inventario detallado de los bienes inmuebles afectados, el cual, ha insistido, darán a conocer él mismo y el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Actualmente, informa la Guardia Civil, se han constatado daños en algunas viviendas de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa.

Además, permanecen cortadas las carreteras N-630, CC-213, CC-214 y la CC-206.

ESTADO DE OTROS INCENDIOS DE LA REGIÓN

Interrogado sobre el resto de incendios activos en estos momentos en la región, Bautista ha anunciado que el declarado en Cañamero está "estabilizado al 100 por ciento", tras lamentar que "probablemente" un "desalmado" aprovechara la simultaneidad de incendios en la región para iniciarlo.

A su vez, tras señalar que permanecen pendientes de recibir nueva información sobre el fuego localizado en Jerez de los Caballeros (Badajoz), el consejero ha apuntado que los efectivos desplegados también se centrarán este viernes en combatir el incendio localizado en la zona de Alburquerque y Aliseda.

Este último fuego, que ha quemado unas 800 hectáreas, según ha matizado la Junta, les preocupa "en términos forestales y no de población", dada la extensión del mismo.