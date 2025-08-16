LA NACION

Junta envía una alerta a teléfonos para suspender la actividad en Picos de Europa por peligro de incendios

VALLADOLID, 16 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil de Emergencia de la Junta de Castilla y León ha enviado un aviso Es-Alert a teléfonos móviles para pedir a la población que abandone "toda actividad recreativa y deportiva en el medio natural" por el "grave peligro" de incendios forestales en Picos de Europa. El 1-1-2 Castilla y León ha informado, en un mensaje en la red social 'X', del envío de este mensaje de alerta, en el que se ha pedido también que se evite el tránsito en todo el área de Picos de Europa. Castilla y León se encuentra en riesgo extremo por incendios forestales, que azotan a la Comunidad en distintas provincias, con especial afección en León, Zamora, Ávila y Salamanca, donde hay fuego de gravedad 2.

