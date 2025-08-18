Junta militar de Burkina Faso declara persona “non grata” a funcionaria de la ONU

La junta burkinesa declaró el lunes persona 'non grata' a la Coordinadora residente de la ONU por su "responsabilidad" en un informe del Secretario de la ONU, que "difundía informaciones graves y falsas" sobre la infancia y el conflicto armado en Burkina Faso, asolado por la violencia yihadista.

"Por su responsabilidad por copresidir la elaboración de un informe que recopila datos sin fuentes objetivas, pruebas ni justificación, y que difunde informaciones graves y falsas", Carol Flore-Smereczniak "es declarada persona 'non grata' en el territorio de Burkina Faso", anunció el gobierno burkinés en un comunicado.

"Con un estilo narrativo que cita indiscriminadamente a terroristas y a las instituciones de defensa y seguridad de Burkina Faso, este informe parece una compilación de afirmaciones infundadas y falsedades, no incluye copias de informes de investigaciones ni sentencias judiciales que respalden los presuntos casos de violaciones contra niños atribuidos a los valientes combatientes burkineses", agregó.

Originaria de Mauricio, Carol Flore-Smereczniak fue nombrada en julio de 2024.

Burkina Faso lleva casi 10 años azotado por ataques mortales de grupos afiliados a Al Qaeda y al Estado Islámico.

La junta militar del capitán Ibrahim Traoré, en el poder desde el golpe de Estado de septiembre de 2022, afirma que la recuperación del territorio es una "prioridad", pero el país sigue sumido en la violencia.

El ejército y sus auxiliares civiles han sido acusados reiteradamente de cometer abusos contra la población civil.

En diciembre de 2022, la junta declaró 'persona non grata' a la anterior Coordinadora residente de la ONU en Burkina Faso, la italiana Barbara Manzi.