Junta por la Paz liderada por EEUU celebrará su primera reunión de líderes el 19 de febrero

Por Lucia Mutikani y Kanishka Singh

WASHINGTON, 7 feb (Reuters) - La Junta por la Paz promovida por el presidente estadounidense Donald Trump celebrará su primera reunión de líderes el 19 de febrero, según confirmó el sábado un funcionario del Gobierno estadounidense, sin ofrecer más detalles

La reunión prevista fue anunciada por primera vez por Axios, que afirmó que el encuentro también serviría como conferencia para recaudar fondos para la reconstrucción de Gaza

"Podemos confirmar que la reunión de la Junta por la Paz está prevista para el 19 de febrero", afirmó el funcionario en una declaración a Reuters. Las preguntas adicionales se remitieron a la Casa Blanca, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios

La reunión se celebraría en el Instituto Estadounidense de la Paz en Washington DC, informó Axios

Al menos un líder mundial ha confirmado su participación. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, uno de los aliados más cercanos de Trump en la Unión Europea, dijo el sábado en un acto de campaña en la ciudad occidental de Szombathely que iría a Washington en dos semanas para asistir a la reunión de la Junta de Paz

A finales de enero, Trump puso en marcha la junta que presidirá y que, según él, tendrá como objetivo resolver los conflictos mundiales, lo que ha llevado a algunos expertos a temer que dicha junta pueda socavar a las Naciones Unidas

Gobiernos de todo el mundo han reaccionado con cautela a la invitación de Trump para unirse a la iniciativa. Aunque algunos de los aliados de Washington en Oriente Medio se han sumado a ella, muchos de sus aliados occidentales tradicionales se han mantenido al margen hasta ahora. La membresía permanente en la junta cuesta US$1.000 millones

Una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada a mediados de noviembre, autorizó a la junta y a los países que colaboran con ella a establecer una fuerza internacional de estabilización en Gaza, donde en octubre se inició un frágil alto el fuego en virtud de un plan de Trump que fue firmado por Israel y el grupo militante palestino Hamás

Según el plan de Trump para Gaza, revelado a finales del año pasado, la junta tenía por objeto supervisar la gobernanza temporal de Gaza. Posteriormente, Trump dijo que se ampliaría para abordar los conflictos mundiales

Un portavoz del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la reunión prevista de la Junta de Paz

Muchos expertos en derechos humanos afirman que el hecho de que Trump supervise una junta encargada de supervisar los asuntos de un territorio extranjero se asemeja a una estructura colonial y han criticado a la junta por no incluir a ningún palestino

El frágil alto el fuego en Gaza se ha violado repetidamente, con más de 550 palestinos y cuatro soldados israelíes muertos desde que comenzó la tregua en octubre. (Reporte de Kanishka Singh, Ismail Shakil y Lucia Mutikani, con información adicional de Maayan Lubell y Anita Komuves; edición de Sam Holmes y Raju Gopalakrishnan, Sergio Non y Rod Nickel. Editado en español por Natalia Ramos)