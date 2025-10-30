Junta se muestra dispuesta a "revisar todo" tras el caso de Sandra Peña y PSOE y Por Andalucía le piden "reaccionar"

SEVILLA, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, se ha mostrado dispuesta este miércoles a "revisar todo" lo que sea necesario tras el caso de la joven sevillana Sandra Peña, cuyo suicidio, previsiblemente por sufrir acoso escolar en el colegio concertado en el que estudiaba, ha provocado una oleada de solidaridad y una jornada de huelga estudiantil este pasado martes 28 de octubre.

Desde las filas del PSOE y Por Andalucía, se le ha pedido a la consejera que "reaccione" y "sea "inflexible con quien no cumple los protocolos". En el caso de Sandra, el centro no los activó pese a las denuncias de la familia. El caso está en manos de la Fiscalía por si hay responsabilidades penales y en manos de la Administración, que no descarta retirar el concierto al centro.

En su intervención con motivo del debate agrupado en torno al acoso escolar planteado por PP, PSOE, Por Andalucía y Vox en comisión parlamentaria, la consejera ha asegurado que está "convencida" de que los centros ponen en marcha los protocolos cuando constatan que hay un caso de acoso y ha defendido que es precisamente en los colegios donde un niño que sufre acoso "está más seguro". "El colegio es un faro" en estos casos, ha puntualizado.

En este punto, ha sostenido que el acoso, en un porcentaje muy importante, "viene de fuera del colegio" como consecuencia del uso de las nuevas tecnologías --ciberacoso--. María del Carmen Castillo ha puesto el foco en la "responsabilidad" de los menores de 13, 14 y 15 años que "sí saben que lo que hacen daña al otro". Ha valorado la jornada de huelga de este pasado martes como un "ejercicio de responsabilidad" de los estudiantes y ha apostillado: "Tenemos que sentirnos orgullosos".

Para la consejera el acento hay que ponerlo en la prevención y en el fomento de la convivencia pacífica. Entre las medidas nuevas que se están trabajando ha destacado la puesta en marcha de un itinerario formativo socio-emocional para que los alumnos del segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO) aprendan sobre la aceptación de las emociones.

Por parte del PSOE, el grupo parlamentario ha querido conocer cuántos son los protocolos que están abiertos, el seguimiento que se hace de los mismos y si los protocolos se cumplen más en los colegios públicos que concertados. "¿Algo ha fallado en el caso de Sandra y es imperdonable. ¿Va a tener consecuencias?", se ha preguntado el grupo parlamentario socialista.

Por Andalucía ha exigido que los protocolos se agilicen. "Hay que darle una vueltecita" a esto, ha dicho la formación de izquierdas, para la que también sería una buena medida habilitar un canal de denuncias anónimo para los alumnos. Por último, ha abogado por implantar una asignatura obligatoria en gestión de las emociones y valores y en el diseño de un régimen sancionador.

"En política no todo vale", ha lamentado el PP para el que "no podemos poner en tela de juicio ni criminalizar a todos los colegios por un centro". Vox ha asegurado que el caso de Sandra Peña "no es un simple fallo". "No se trata de buscar culpables", ha sostenido, para pedir a renglón seguido que se revisen los protocolos.